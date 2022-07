1 / 6 forrige neste fullskjerm

McLaughlin med utrolig verdensrekord: − Et løp for evigheten

EUGENE (VG) Sydney McLaughlin (22) levde opp til det enorme forventningspresset og tok sitt aller første individuelle VM-gull på 400 meter hekk. Samtidig senket hun sin egen verdensrekord med 73 hundredeler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

Det amerikanske stjerneskuddet hadde fra før verdensrekorden på 51,41 sekunder. I finalen natt til lørdag norsk tid knuste hun den med å løpe i mål på 50,68.

22-åringen dundret fra konkurrentene umiddelbart i finalen, og det tok ikke lang tid før man skjønte at dette kun ble en kamp mot klokken. McLaughlin vant den og.

– Det er et løp for evigheten, sier NRK-kommentator Jann Post og fortsetter:

– Hun tar det til et nytt nivå. Det er rett og slett utenomjordisk. Et helt eget fenomen, Sydney McLaughlin. 50,68, det skulle ikke gå an. Det er noe av det mest ekstreme jeg har sett på en friidrettsbane. Det der var fullstendig ellevilt.

– Det var et løp ut av en annen verden. Enormt hvordan hun gjennomfører den her distansen, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Det er fjerde gang McLaughlin løper inn til verdensrekord på 400 meter hekk, og tredje gang det skjer på Hayward Field i Eugene. Den eneste gangen hun ikke har satt ny verdensrekord på årets VM-bane, var da hun løp inn til OL-gull i Tokyo på tiden 51,58.

Info Verdensrekorder på 400 meter hekk Verdensrekorder som er satt på 400 meter hekk for kvinner etter 2000: 8. august 2003: Julija Petsjonkina – 52,34 sekunder

28. juli 2019: Dalilah Muhammad – 52,20

4. oktober 2019: Dalilah Muhammad – 52,16

27. juni 2021: Sydney McLaughlin – 51,90

4. august 2021: Sydney McLaughlin – 51,58

25. juni 2022: Sydney McLaughlin – 51,41

22. juli 2022: Sydney McLaughlin – 50,68 Vis mer

Med rekordløpet tok McLaughlin sitt første individuelle VM-gull. I VM i 2019 ble det sølv på distansen bak Dalilah Muhammad. I det samme mesterskapet var hun med på det amerikanske gullaget på 4x400 meter.

I OL i Tokyo i fjor sommer tok McLaughlin to gull – 400 meter hekk og 4x400 meter.

Nederlandske Femke Bol tok sølvet på natt til lørdag på tiden 52,27, mens Dalilah Muhammad sørget for to medaljer til USA da hun tok bronsemedaljen på 53,13.