EM NUMMER TRE: Amalie Iuel har løpt 400 meter hekk i to OL og fire VM for Norge. I München skal hun delta i sitt tredje EM.

Fikk sjokk da hun så kjærestens VM-krasj

MÜNCHEN (VG) Amalie Iuel (28) vedgår at hun fikk sjokk da hun for noen dager siden ble vitne til kjæresten Aksel Lund Svindals voldsomme krasj i rallycross-VM.

– Jeg satt og så det på streamen (sending over videolink), og sendte egentlig en video til ham på Snapchat når jeg så den. Den sluttet veldig abrupt, så jeg fikk et lite sjokk.

– Men samtidig så jeg at han var veldig rask ut av bilen og viste at det gikk fint. Det roet nervene litt. Jeg tror bare han ble litt forslått, og det kjenner jeg at jeg er ganske glad for, svarer Amalie Iuel på spørsmål om hun ble bekymret da hun fikk vite om bilkrasjen til samboeren Aksel Lund Svindal (39).

Det skjedde sist søndag under alpinkongens rallycrossdebut i VM-runden på Lånkebanen ved Hell i Trøndelag, i hans siste av rundens mange løp. Amalie Iuel så alle, og bemerker at han kjørte bedre og bedre - før det «plutselig sa bang».

Da var Amalie Iuel allerede på plass i München for å delta i friidretts-EM. Torsdag klokken 11.55 løper hun semifinale på 400 meter hekk på Olympiastadion, med håp og mål om å gjenta suksessen fra europamesterskapet på Olympiastadion i Amsterdam for seks år siden. Da ble hun i EM-debuten - i likhet med Karsten Warholm - nummer seks i finalen.

På Olympiastadion i Berlin for fire år siden klarte hun ikke å ta seg til EM-finalen på langhekken.

– Jeg tok en titt på statistikken og så at nivået var ganske mye lavere «back in the days», svarer hun på spørsmål om hun føler hun nå må leve opp til prestasjonen og plasseringen i 2016-EM.

Hun forteller at tiden 55,32 sekunder holdt til medalje for fire år siden. EM-gullmedaljen ble vunnet med 55,12 i 2016 (Iuels finaletid 56,24). Amalie Iuel satte personlig og norsk rekord med 54,72 under friidretts-VM i Doha for tre år siden. Den personlige rekorden senket hun til 54,70 under VM i Eugene forrige måned, rett etter at Line Kloster (32) hadde slettet Iuels norske rekord fra 2019 med tiden 53,91 i Sveits.

Det er årets nest beste tid oppnådd av en europeer. Kun Nederlands Femke Bol (22), som vant VM-sølv i Eugene bak verdensrekordholder (50,68) Sydney McLaughlin, er bedre med 52,27 sekunder.

– Nivået har endret seg mye siden sist. Selv om jeg er blitt raskere, har motstanderne mine blitt det også. Det har vært et paradigmeskifte på 400 meter hekk, for menn og kvinner. Det løpes på en helt annen måte. Karsten (Warholm) er mye av grunnen til det, hvordan han løper og løser løpet, sier Amalie Iuel.

– Hvordan takler du plutselig å ha blitt nummer to i Norge?

– Jeg vil først og fremst si at det Line (Kloster) leverte i La Chaux-de-Fonds (53,91) var utrolig imponerende. Nå er hun plutselig medaljekandidat i EM. Det ville være ekstremt gøy hvis en nordmann klarte å ta medalje på 400 meter hekk for kvinner. Vi har ikke gjort det før, svarer Amalie Iuel.

– Jeg har mistet den norske rekorden. Men det er fint at vi pusher hverandre og prøver å ta hverandre til nye høyder, tilføyer hun.

Amalie Iuel innrømmer også at det kan være godt å legge press på enn annen også. Det har stort sett ligget på henne siden hun debuterte i et internasjonalt seniormesterskap for Norge, i Beijing-VM 2015.

– Det er kanskje litt deilig, det. Å fordele det, sier hun.