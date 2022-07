STÅR OVER VM: Filip Ingebrigtsen sliter med en akillesskade og reiser ikke til Eugene.

Filip Ingebrigtsen står over VM: − Kjedelig å bli satt ut av spill

Filip Ingebrigtsen (29) har trukket seg fra friidretts-VM i Eugene på grunn av en skade i akillesen.

NTB

– Akillesproblemene jeg fikk i forkant av årets Bislett Games gjør at VM går uten meg. Når kroppen endelig fungerer er det kjedelig å bli satt ut av spill på grunn av en skade, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

Den mellomste av de tre løpebrødrene skulle egentlig deltatt på 1500 meteren i VM sammen med yngstebror, Jakob, og Ferdinand Kvan Edman.

Nå satser 29-åringen på å bli skadefri til EM i München i august.

Fra før har også Line Kloster med avbud til verdensmesterskapet i USA. Det gjorde hun etter å ha satt norgesrekord på 400 meter hekk.

– Jeg konsentrerer meg kun om å være i toppslag til EM. Det var egentlig bestemt på forhånd. Men det at jeg løp på den tiden jeg gjorde på, åpnet for at jeg kanskje skulle dra likevel, sa Kloster til TV 2.