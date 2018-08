Ingebrigtsen om dramaet: – Tror jeg falt på en høyttaler

Publisert: 08.08.18 13:53

FRIIDRETT 2018-08-08T11:53:14Z

BERLIN (VG) Filip Ingebrigtsen måtte blø for finaleplassen på 1500 meter – og så sys av lege Ove Talsnes. EM-favoritten tror det skyldtes et sammenstøt med en høyttaler.

Regjerende europamester Filip Ingebrigtsen holdt på å falle fra en finaleplass på 1500 meteren i Berlin, men kom seg opp og sikret finaleplass på oppløpet .

Det kostet, ikke bare svette i den 37 grader varme solen, men også blod. En drøy time etter det dramatiske løpet kom 25-åringen ut av Olympiastadions tilhørende, medisinske anlegg. Med en bandasjert legg, stoppet den regjerende europamesteren opp foran et titalls pressefolk fra Norge.

– Det var en som datt foran meg. Jeg følte jeg hadde kontroll, men akkurat idet jeg trodde jeg var forbi, lå jeg inne på indre bane. Der lå det noen høyttalere eller noe, og jeg tror jeg traff noe av det. Jeg tror jeg datt på en høyttaler eller noe, som satte en ganske fin grop inn i leggen min, forteller Filip.

Hvor ille kuttet hans var, oppdaget ikke 25-åringen før en stund etter løpet. Deretter hastet han gjennom pressesonen, ble sydd av lege Ove Talsnes og over en time etter den dramatiske hendelsen møtte han VG og en samlet norsk presse ved stadion i Berlin.

Før det rakk han å vise frem kuttet på sin Instagram-konto .

– Hvor mange sting ble det?

– 15–20 stykk, tror jeg. Jeg legger kanskje litt på, smiler Filip til VG, noe lege Ove Talsnes bekrefter.

Han forteller om fem sting for Filip Ingebrigtsen.

– Huden er strekt og så sprekker den, og så ser man litt inn mot beinet. Men beinet er i orden, forsikrer lege Ove Talsnes overfor VG.

– Men det er klart han kjenner det. Vi tar støyten nå, og følger planen. Han kommer inn i modus for å springe en finale om to dager, sier Talsnes, og bekrefter at Filip har mentaliteten til «en iskald jævel»

Filip forsikrer også selv at han løper fredagens finale, etter å ha tatt seg videre fra heatet på mest mulig dramatisk vis.

– Jeg var like usikker som alle som så på da jeg reiste meg opp igjen. Men jeg hadde en plan og var rolig, men jeg var litt heldig at de ikke rykket ifra. Jeg tror ikke de fikk med seg at det var jeg som falt, sier Filip, og mener han falt på et gunstig tidspunkt.

– Jeg tror jeg kunne ha falt litt senere og fortsatt klart det, men det er litt flaks at jeg dette såpass langt fra mål at jeg rakk å hente de inn igjen. Men det holdt.

– Hva tenkte du da du lå der?

– At det her er akkurat det som ikke skal skje. Men det var bare å komme seg opp fortest mulig, svarer Filip.

– Er du favoritt fortsatt?

– Ja, det synes jeg.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen erkjenner at han fikk «hjertet i halsen» av episoden.

– Han så beinet, avslører Gjert overfor VG og den norske pressen.

Han hadde allerede tirsdag sagt at Filip kunne falle og likevel ta seg videre.

– Ja, men det blir litt fjas. Det var for å beskrive hvor mye bedre han er enn de andre, sier Gjert.

– Han virker veldig rolig selv ...

– Ja, han er veldig rolig. Han er helt ulik sitt opphav, sier opphavet Gjert.

Han tror ikke 1500 m-finalen er i fare, men at det spøker mer for 5000 meteren lørdag.

– 1500 m-finalen er ikke så (i faresonen). Men finalen dagen etterpå, som er mye tøffere belastning med 12,5 runder her ...

– Så den er mer i faresonen?

– Vi må se. Nå skal han jogge i fem minutter og så får vi se, svarer Gjert med en bekymret mine.