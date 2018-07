I FORM: Karsten Warholm satte norsk rekord på 400 meter hekk kun uker før EM. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Warholm etter superløpet i London: - Aldri hatt en sånn flyt før

Publisert: 23.07.18 06:33

Karsten Warholm (22) vil ikke ha favorittstempelet i EM, tross at han satte ny pers i London lørdag.

– Det er absolutt det beste løpet jeg har gjort, det viser tiden også, jeg har aldri hatt en flyt som jeg hadde lørdag, forteller en engasjert Warholm på telefon fra London.

Karsten Warholm Alder: 22 år

Øvelse: 400 meter hekk

Meritter: Verdensmester 2017

Det var nettopp i London han løp inn til VM-gull i fjor på 400 meter hekker. Lørdag forbedret han både sin egen og den norske rekorden, med tiden 47.65.

– Det er kult å være tilbake her, jeg kjente gode vibber med en gang, da var det bare å kline til, forklarer Warholm til VG.

Dysser ned favorittstempel

Tiden 47.65 er den soleklart beste av en europeer i 2018, det gjør naturligvis Warholm til en favoritt på 400 meter hekk i EM i Berlin som starter 6. august.

– Dette var siste test og det føles som et boost å gjøre et slik løp, men jeg vil jo helst dysse ned et favorittstempel. Bare å dra til Berlin å ta medalje ville vært stort, sier han beskjedent.

Løpet i London blir Warholms siste før EM.

– Det blir noen dager her i London, så er det hjem til Oslo for de siste forberedelsene, forteller han.

Jakter Samba

Etter VM-gullet forrige sesong har det denne sesongen blitt en rekke annenplasser bak ett år eldre Abderrahman Samba fra Quatar, som har løpt så fort som 46.98.

– Er det noe håp om å kunne ta ham etter hvert?

– Nå slipper jeg ham i EM, og trenger ikke tenke på ham før neste år. Men man må håpe og tro at der er mulig. Jeg jager hele tiden og føler at hvert løp er et steg nærmere, svarer Warholm.