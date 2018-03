Pedersen misfornøyd med VM-finalen: - Ikke dette jeg hadde håpet på

Publisert: 03.03.18 22:05

Isabelle Pedersen (26) var høyt oppe etter en glimrende semifinale, men endte et stykke unna medalje da hun løp inn til sjetteplass på 60 meter hekk i innendørs-VM.

– Det var ikke dette jeg hadde håpet på. Det var det ikke, sa hun til NRK etter at hun hadde kommet i mål som nummer seks av åtte finalister.

– Det er vel åpenlyst at jeg er et menneske som satser på å gjøre det aller beste. Jeg føler at den treningen jeg har gjort og det jeg har klart å gjøre, det ville ha vært raskere enn det som var både tredje- og andreplass i dag, la hun til.

Kendra Harrison fra USA ble verdensmester på distansen med ny mesterskapsrekord og tiden 7.70.

Landsvenninnen Christina Manning, som til daglig trener sammen med Pedersen, tok sølvet med tiden 7.79. Syvkjemper Nadine Visser fra Nederland tok bronse med tiden 7.84. Pedersen løp på 7.94 i finalen, og var med det et godt stykke bak de aller beste.

Pedersen kom seg til finalen etter et meget sterkt semifinaleheat der hun løp på 7.86 og perset med syv hundredeler - bare én hundredel bak Christina Vukicevics norske rekord.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd. Folkens, jeg er første norske kvinne i en VM- eller OL-finale som sprinter noensinne. Det er sykt i seg selv, sa Pedersen til NRK etter semifinalen.