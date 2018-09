NØKKELPERSON: Craig Reedie (t.v.) er sjef i WADA og har dobbeltstemme som kan avgjøre om styret ikke blir enige i om Russland skal tas inn igjen i WADA-varmen. Til høyre Linda Hofstad Helleland, som er visepresident i WADA. Foto: Erlend Daae

Disse avgjør Russland-saken i WADA

FRIIDRETT 2018-09-20T08:43:29Z

Samme dag som WADA-styret skal behandle Russland-saken, slår et nytt og til nå hemmeligholdt dokument ned som en bombe.

Publisert: 20.09.18 10:43 Oppdatert: 20.09.18 12:08

VG er blant avisene som har fått tilgang til dokumentet; et brev fra WADA-direktøren Olivier Niggli til den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov allerede i mai måned.

I brevet foreslår WADA-sjefen et kompromiss som skulle føre Russland tilbake i antidoping-varmen.

Sist helg skulle WADA vise sin åpenhet og offentliggjøre seks brev mellom antidopingbyrået og det russiske sportsministeriet. Nå viser det seg altså at det er et dokument de ikke har fortalt om.

Brevet fra Niggli er et svar på en brev fra russerne den 14. mai. I Nigglis brev datert 30. mai advarer han mot at en negativ anbefaling fra den spesielle undersøkelseskommisjonen CRC, også vil kunne påvirke WADA-styrets avgjørelse (som altså faller i dag).

Niggli anbefaler derfor Kolobkov et lite tillegg til brevet fra 14. mai og mener at «da kan det bli en positiv anbefaling».

Brevet fra WADA-sjefen er altså et råd til den russiske sportsministeren om hvordan man kan forbedre landets muligheter til å få tilbake sin status innen antidoping.

Styremøtet på Seychellene torsdag har i forkant skapt strid i internasjonal idrett. Den norske visepresidenten, Linda Hofstad Helleland, gjorde mandag klart hvor viktig avgjørelsen som skal tas er.

– Dette øyeblikket til for alltid definere kredibiliteten til WADA, som en uavhengig og sterk forkjemper for ren idrett, skrev Helleland i en uttalelse.

Tolv personer avgjør

I ettermiddag er det 12 personer som avgjør om Det russiske antidopingbyrået skal gjeninsettes som godkjent, noe som vil kunne gi Russland fri vei tilbake i idretten. Disse er:

Craig Reedie (UK), president i Wada og IOC medlem, tidligere IOC visepresident. Har dobbeltstemme og kan avgjøre saken om styret ikke blir enig.

Linda Hofstad Helleland (Norge) visepresident i Wada og barne- og likestillingsminister i Norge.

Fra den olympiske bevegelse:

Ugur Erdener (Tyrkia): IOC visepresident, president i verdens bueskytterforbund.

Jiri Kejval (Tsjekkia): President i den nasjonale olympiske komité.

Danka Bartekova (Slovakia): IOC-medlem, IOCs utøverkomité.

Patrick Baumann (Sveits): IOC-medlem, generalsekretær internasjonale basketballforbundet.

Francesco Ricci Bitti , president i det internasjonale forbundet av sommeridretter.

Fra myndighetssiden:

Amira El Fadil (Sudan) Komissjonær for sosiale saker i den afrikanske union.

Witold Banka (Polen): Sports- og turisme-minister.

Marcos Diaz (Dominikanske republikk): President i det amerikanske sportskonsultatet.

Toshiei Mizuochi (Japan) Minster for utdanning, kultur, sport, forskning og teknolgi.

Grant Robertson (New Zealand): Sports- og rekreasjonsminister.

Flere år med skandaler

De russiske dopingskandalene er blitt sett på som en av de største idrettsskandalene i moderne tid. Den såkalte McLaren-rapporten - offentliggjort i 2016 - konkluderte med at er enn 1000 russiske idrettsutøvere i 30 ulike idretter skal ha vært del av en systematisk doping – i statlig regi.

Blant annet ble det avslørt at russerne under OL på hjemmebane i 2014 hadde et planmessig dopingprogram. Dopingprøvene som ble avlagt av russerne under lekene, ble eksempelvis byttet ut med rene prøver som hadde blitt hentet inn på forhånd via et musehull i veggen til dopinglaboratoriet i Sotsji.

Den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov, som er hovedkilden til flesteparten av avsløringene om den russiske dopingen, har ingen tro på at det vil gagne idretten å ta russerne tilbake i varmen.

– En avgjørelse om å gjeninnsette Russland vil være katastrofal i kampen mot doping, skrev Rodtsjenkov nylig i et leserinnlegg i USA Today .