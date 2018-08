Jakob Ingebrigtsen (17) forbløffer: – Utenomjordisk pjokk

Publisert: 10.08.18 22:07 Oppdatert: 11.08.18 00:18

FRIIDRETT 2018-08-10T20:07:57Z

Det norske folk tar av på sosiale medier etter at Jakob Ingebrigtsen ble europamester på 1500 meter som 17-åring.

17-åringen viste ingen respekt og tok ledelsen i feltet drøyt halvveis etter å ha ligget på halen av feltet frem til det. Mot slutten kjørte han på med en langspurt som holdt så vidt – med fire hundredeler til polakken Marcin Lewandowski.

– Jeg er tom for ord, sier Ingebrigtsen selv til NRK.

– Det er helt sykt. Det er helt magisk. Det er en drøm, sier kjæresten Elisabeth Asserson til NRK.

Gull-tiden ble 3.38,10.

Nå er alle Ingebrigtsen-brødrene europamester på 1500 meter. Henrik ble nummer fire fredag, mens Filip ble nummer 12.













1 av 5 HISTORISKE BRØDRE: Jakob Ingebrigtsen ble europamester på 1500 meter i Berlin i kveld. Nå har alle tre brødrene vunnet EM-gull på samme distansen. BJØRN S. DELEBEKK

Langrennsløper Niklas Dyrhaug gir Jakob følgende melding via VG:

– Gratulerer Jakob! Et av de råeste idrettsøyeblikkene jeg hatt foran tv’n. 17 år og vinner EM-gull med å dra i front siste 800 meter. Inspirerende.

Olympiamester i alpint, Kjetil Jansrud, hyller 17-åringen på Instagram-story:

– 17 years. No biggie. Holy cow, skriver han på engelsk.

– Utrolig, for en gjeng, skriver Ada Hegerberg på sin Instagram-story.

– Vanvittig! I sånne øyeblikk bare brøler man hjemme i stua. Jakob Ingebrigtsen . 17 år, europamester på 1500 meter! Det blir ikke vakrere, tvitrer Kenneth Fredheim, Eurosport-kommentator.

– Fenomen! Jakob Ingebrigtsen 17 år! Enormt er ikke dekkende! Utenomjordisk pjokk, skriver Jon Hartvig Børrestad, TV 2-profil, på Twitter .

– Brødrene Ingebrigtsen er noe for seg selv. Historisk i seg selv med en slik trio på 1500 meter. 17 år gamle Jakob er jo helt fryktløs. En utrolig prestasjon. For et EM-gull-løp. Makan!, skriver Jon Gelius, NRK-profil på Twitter .

Lørdag venter 5000 meter finale.

– Jakob Ingebrigtsen vinner gull. Så erfaren .....og god ... Ikke så rart ... er jo 27 år om 10 år, skriver Jan Åge Fjørtoft, tidligere landslagsspiller i fotball.