Sondre Guttormsen med norsk rekord i stavsprang

Sondre Guttormsen (23) kom seg over 5.90 på et stevne i Texas, og var meget nær college-rekorden til verdensener Armand Duplantis (23).

Se rekorden i videovinduet øverst!

Guttormsen forbedret dermed den norske rekorden med fire centimeter. Den delte han med Pål Haugen Lillefosse, som var først over 5.86 i fjor sommer.

5.90 er årsbeste i verden i stav, og tidligere i vinter ble Guttormsen første nordmann over seks meter da han kom over høyden på et innendørsstevne i New Mexico.

Før helgens konkurranse uttalte 23-åringen at det store målet var å slå den svenske superstjernen Armand Duplantis’ amerikanske college-rekord på seks meter.

REKORDJUBEL: Sondre Guttormsen feirer at han har kommet over 5.90 og satt norsk rekord.

Guttormsen åpnet på 5.45, og kom over på andre forsøk, deretter tok han 5.75 på første og hevet listen til 5.90. På tredje forsøk kom han over til norsk rekord.

Han rev tre ganger på 6.01, men det siste forsøket var ikke langt unna.

Sondre Guttormsen har én mulighet til å slå college-rekorden, og det er i finalen NCAA (National Collegiate Athletic Association) i juni.

Guttormsen-brødrene og landsmann Lillefosse skal konkurrere mot hele verdenseliten i stavsprang på Bislett Games 15. juni.

PS! Lillebror Simen Guttormsen hoppet 5.20 med kort tilløp i samme konkurranse. Han har vært skadet, og bygger seg opp.