VM-gullet glapp for Jakob Ingebrigtsen - bronse for Narve Gilje Nordås

BUDAPEST (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) ledet nesten hele 1500-meteren, men ble tatt av britiske Josh Kerr (25) på oppløpet. Narve Gilje Nordås (24) tok en sensasjonell bronse.

Jakob Ingebrigtsen satte opp farten i tet etter 500 meter og var i føringen hele veien. Frem til siste lang sving. Da dundret Josh Kerr forbi og var sterkere på oppløpet.

Det hele minnet utrolig om da Jake Wightman slo Jakob Ingebrigtsen under VM i Eugene i fjor. Ingebrigtsen så skuffet ut i målområdet.

– Jeg kjente at jeg hadde ikke veldig bra bein i dag, sier han til NRK.

– Veldig uflaks, synes jeg selv. Jeg kjente i oppvarmingen til semifinalen at jeg var litt tørr i halsen. Jeg føler ikke at kroppen var 100 prosent. I løpet i dag var jeg ikke 100 prosent. Det kjente jeg før jeg ble fraløpt.

– Det er litt kjipt. Jeg hadde ikke sjanse. Jeg hadde ikke noe å komme med. Det er litt uflaks. Jeg har vært bra i år. Og så kommer det når det gjelder, det er litt kjipt, gjentar Jakob Ingebrigtsen.

– Skal ikke skylde på noe, men i fjor var jeg desidert best, men gjorde et dårligere løp. Men i dag var jeg ikke best. Jeg er skuffet, men ikke når andre gjør ting rett og er så forberedt som de er. Jeg føler ikke at jeg kunne ha gjort så mye annerledes.

– Det er klart at det er skuffende når jeg ikke får det til når det gjelder.

– Dette er surt for Jakob, sier Jann Post på direkten.

– Det er dumt når du jobber så hardt for noe. Skal ikke være misfornøyd for med sølv, men vi hadde håpet på gull, sier kjæresten Elisabeth Asserson til NRK.

For Narve Gilje Nordås ble det karrierens største opptur. Han har kommet som en sensasjon i år og senket sin personlige rekord på 1500 meter fra 3.36,23 til 3.29,47.

– Bronse i VM 1500 meter - det er til å bli rørt av, sier Narve Gilje Nordås til NRK.

– Jeg måtte bruke et par runder på å komme inn i det, men jeg føler at jeg taklet det bra.

– Jeg gjorde noen feil, og det kostet meg gullet. Du så hvem som løp fortest på oppløpssiden, sier han henvendt til NRKs Ida Nysæter Rasch.

– Jeg gir ikke fra meg bronsen, ikke om det smalt i krigen, fortsetter Nordås.

Sportssjef Erlend Slokvik sier dette til NRK om Ingebrigtsen:

– Han er skuffet og forbannet. Dette gullet ville han ha, så jeg tror han kjenner på at han ikke fikk det han kom hit for.

– Det er utrolig gøy at Narve tar bronse, fortsetter Slokvik.

Følg live: Kl. 21.50 løper Karsten Warholm finale på 400 meter hekk.

PS! Ingebrigtsen og Nordås løper i samme forsøksheat på 5000 meter allerede torsdag kveld. Magnus Tuv Myhre og Henrik Ingebrigtsen stiller i det andre heatet. 5000 meter-finalen går søndag. Se hele VM-programmet her.