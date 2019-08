OVERMANN: Abderrahman Samba var foran Karsten Warholm i hver duell de to imellom i fjor. Dette bildet er fra Diamond League-stevnet i Lausanne 5. juli. Foto: ALAIN GROSCLAUDE / AFP

Manageren: Warholms gull-utfordrer kan droppe VM

PARIS (VG) Karsten Warholms overmann i fjor, Abderrahman Samba, dropper VM i Doha hvis han føler at han ikke vil være i stand til å vinne.

Det avslører Sambas svenske manager Daniel Wessfeldt overfor VG her i Paris fredag formiddag, før lørdagens Diamond League-stevne.

– Han er et usikkert kort. Det er forskjell på å være i form og være i stand til å løpe fort. Kjenner han at han ikke kan løpe fortere enn 49,5, og ikke kan være med å kjempe i toppen, da er det ingen vits at han stiller, sier Daniel Wessfeldt til VG.

Det står i sterk kontrast til det manageren uttalte 6. august: «I VM skal han helt klart stille».

Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes sier til VG at han har forståelse for det synspunktet.

– Det er trist for ham å være i en slik setting. Og det er et relativt stort press for ham når mesterskapet kommer på hans hjemmebane, påpeker Alnes.

les også Warholm-rival i trøbbel: Samba kan miste alle løp før VM

Daniel Wessfeldt besøkte for et par dager siden Abderrahman Samba (23) i Valencia. Qataren har sin treningsbase i den spanske byen. Ifølge Daniel Wessfeldt har han inntil nylig vært plaget av en skade i en muskel på lårets bakside, den som gjerne blir omtalt som hamstring.

Wessfeldt publiserte da dette bildet av Samba og ham sammen i Valencia. VG publiserer det etter tillatelse fra Wessfeldt:

– Den er i orden nå. Men han har slitt med den helt frem til nå nylig, sier Wessfeldt.

Han forteller at det er uaktuelt for Samba å stille til start i Diamond League-finalen i Zürich 28. august, det vil si en måned før VM på hans hjemmebane i Doha starter. Etter planen skal han imidlertid gjennomføre en konkurranse om et par uker. Han stiller ikke til Diamond League-stevnet i Paris lørdag.

Det kommer til å skje der de «finner» en konkurranse, eller de kan komme til å arrangere en nær privat konkurranse for å få testet Sambas teknikk og evne til å ta seg over hekkene – på en måte som tilsier at han vil være en reell gullutfordrer til Norges regjerende verdensmester Karsten Warholm.

les også Warholm om VM-konkurrenten: – Han er min overmann

Sambas personlige rekord på 400 meter hekk er 46,98. Den satte han her i Paris i fjor. Denne sesongen startet han med å løpe på 47,27 i Diamond League-stevnet i Shanghai 18. mai.

Siden har så å si – med unntak av en 400-meter – ikke konkurrert.

Karsten Warholm har på sin side senket europarekorden og sin personlige rekord to ganger, til 47,33 sekunder på Bislett 13. juni og 47,12 i London for en måned siden.

Siste gang han konkurrerte var i NM på Hamar i begynnelsen av august.

les også Warholm tilbake i trening etter sykdommen

Karsten Warholm sto over lag-EM i Sandnes for to uker siden. Årsaken var matforgiftning to dager før mesterskapet startet. Han kunne imidlertid trene igjen tre dager senere.

Han kom til Paris torsdag. Fredag kveld er han siste utøver på listen over stjernene som stiller til egen internasjonal pressekonferanse i regi av arrangøren.

Publisert: 23.08.19 kl. 17:18

