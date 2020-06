MÅTTE BRYTE: Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) skulle i utgangspunktet prøve å slå Grete Waitz’ over 40 år gamle rekord på 3000 meter - men måtte bryte på grunn av en vedvarende stress-skade i lysken. Foto: Heiko Junge

Grøvdal om «corona-skaden»: – Litt diffus

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) valgte å bryte sitt etterlengtede rekordforsøk-løp på Bislett. Nå røper hun at skaden har plaget henne helt siden corona-viruset slo ned i Norge for tre måneder siden.

Nå nettopp

– Den kom da coronaen kom. Jeg har slitt med den siden slutten av mars måned. Det en stressreaksjon i benet i lysken. Det er litt en sånn «Jakob-skade», sier Karoline Bjerkeli Grøvdal med referanse til skaden som holdt Jakob Ingebrigtsen borte fra løpetrening for et halvt år siden.

På spørsmål om den er et resultat av at hun er blitt for ivrig og har trent for mye under corona-tiden, svarer hun nei. Hun var derimot i veldig god form i mars, da planen var at hun skulle starte i Praha Marathon.

– Jeg var i mitt livs form og hadde aldri trent så bra noen gang. Det er typisk at sånne ting kommer da, sier hun.

Hun forklarer at smertene har vært «litt diffuse» og at det er har tatt tid å finne ut hva det egentlig er – og at det har vist seg vanskelig å bli kvitt det. Hun understreker at det ikke er et tretthetsbrudd, men hun må belage seg på en periode uten løpetrening.

Jakob og Filip Ingebrigtsen satte rekorder på 2000 og 1000 meter under «Impossible Games» - i likhet med Karsten Warholm:

Det har hun også måttet innfinne seg med i perioden forut for sesongens foreløpige høydepunkt «Impossible Games», som paradoksalt nok ikke lot seg gjennomføre for hennes del. Hun hevder at det var medisinsk forsvarlig å starte 3000-meteren, selv om hun i forkant ikke hadde gjort «det» helt etter boka.

– Jeg ville ikke gjort det hvis dette hadde vært en OL-sesong, innrømmer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Friidrettslandslaget lege Ove Talsnes sier til VG «belastningsskade» er det nærmeste han kommer en diagnose for denne typen skade hos en løper. Han sier at en løper kan oppfatte den likt, som i Karoline Grøvdals tilfelle: En Jakob-skade.

– For meg som doktor er det det litt forskjell, påpeker Ove Talsnes.

Han tilføyer at Karoline Bjerkeli Grøvdal sto for en voksen og profesjonell avgjørelse da hun valgt å stå av løpet før på Bislett torsdag.

Publisert: 13.06.20 kl. 10:51

