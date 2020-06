SER TILBAKE: Rai Benjamin gratulerer Karsten Warholm med VM-gullet i Doha i fjor høst - en måned etter duellantenes «crazy» oppgjør i Zürich. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Warholms rival om rekordløpet: – Det var crazy

Karsten Warholms heteste rival vedgår at rekordtider-duellen mot Norges regjerende verdensmester i Zürich i fjor høst var «crazy».

Rai Benjamin (22) hadde 47,02 som personlig rekord da han og Warholm møttes til «showdown», eller en slags avgjørende duell, i Diamond League-finalen i Sveits 29. august i fjor – en måned før friidretts-VM i Doha.

Warholms personlige rekord var 47,12 sekunder fra London halvannen måned tidligere – 4/100 foran Benjamin på 2. plass – før startskuddet for «Warholm vs Benjamin» gikk i Zürich. Begge sprengte drømmegrensen 47 sekunder. Men nordmannen gjorde det med 8/100, amerikaneren med 2/100.

Warholms 46,92 sekunder er tidenes nest raskeste på 400 meter hekk. Kevin Youngs verdensrekord er 46,78, satt i Barcelona-OL for snart 28 år siden.

– Det var et crazy løp. Jeg husker hvert eneste steg, og hver eneste tanke jeg hadde. Jeg har aldri tenkt så mye under et løp noen gang. Det var latterlig, sier Rai Benjamin i et intervju publisert på Diamond Leagues hjemmeside søndag.

Amerikaneren forteller at hans første tanke umiddelbart etter løpet, var «hvordan er det mulig å løpe på 46, og tape».

Før han og Warholm gjorde det, hadde kun to maktet det på 400 meter hekk:

Kevin Young og Qatars Abderrahman Samba (46,98 i 2018), Warholms banemann gjennom hele 2018-sesongen.

2020 var året da Warholm, Benjamin og Samba - nummer en, to og tre i friidretts-VM i oktober i fjor - skulle gjøre opp om OL-gullet i Tokyo.

Slik ble det som kjent ikke. Torsdag sesongdebuterer Karsten Warholm med å sololøpe bastarden 300 meter hekk i Bisletts Diamond League-erstatter «Impossible Games».

Rai Benjamin ser frem sesongens første ordinære konkurranse, når den måtte bli av.

Første «fastsatte» Diamond League-stevne er i Monaco 14. august.

– Det har vært en følelsesmessig berg og dalbane, sier Rai Benjamin ifølge Athletics Weekly med tanke på corona-pandemien og nedstengningen av alt.

Han har slitt med motivasjonen og vedgår at «det har vært frustrerende» fordi han han hadde forberedt seg på en måte som tilsa at han ville komme til å løpe fort denne sesongen, spesielt ettersom det var et OL-år.

– Høsttreningen vår var helt perfekt. Vi gjorde veldig mye for å være klar til å konkurrere denne sesongen. I begynnelsen var det på den måte nedslående. Du går til treningen hver dag og tenker «hvorfor gjør jeg dette?». Jeg slet i noen uker for å prøve å finne motivasjon til det, sier Rai Benjamin om «før og etter corona».

Han advarer mot å glemme Abderrahman Samba, midt opp i all prat om duellen mellom ham og Warholm. Samba slet med skader i oppkjøringen til VM på hjemmebane.

– Han vil komme med «det» neste sesong, og det vil Karsten også. Derfor har jeg ingen annen mulighet enn å gjøre det samme selv, sier Rai Benjamin og sikter til den beste utgaven av seg selv - og de to rivalenes beste utgaver av seg selv.

