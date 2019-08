Pappa Ingebrigtsen om sønnens mareritt: – Henrik blir aldri kvitt dette

HAMAR (VG) Henrik Ingebrigtsen (28) vant et overlegent NM-gull på 5000 meter for tredje gang i karrieren. Men favorittdistansen 1500 meter må han kanskje bare glemme - på grunn av en skade han neppe blir kvitt.

– Filip og Jakob mener jeg bør ta til fornuften og ta et steg opp på distanse før jeg blir nødt til det, sier Henrik til VG.

På tiden 13.50,78 var han overlegen i sola på Hamar, i et sterkt 5000-meterfelt med blant andre maraton-kongen Sondre Norstad Moen. Nettopp Moen satte et voldsomt tempo fra start og førte an i runde etter runde.

Tre runder før mål stakk Ingebrigtsen forbi og av gårde, og løp alene i mål til sitt tredje NM-gull på 5000-meter.

Og det er trolig 5000-metere Henrik Ingebrigtsen må holde seg til fremover, grunnet en hofteskade han ikke blir kvitt.

– Det er begrenset hva jeg kan gjøre på 1500-meter i treningsarbeidet. Men med en gang jeg er i stand til å gjøre det som skal til, og å trene med 1500-meter-fart, vil jeg nok prøve det, sier Ingebrigtsen - fortsatt optimist med tanke på sin egen 1500-meter-fremtid.

Smalt i Glasgow

Det var 28. februar under EM-innendørs i Glasgow at det smalt i hoften til Henrik Ingebrigtsen. Lenge ble skadedramaet karakterisert som karrieretruende. Det handlet om en belastningsskade hvor det ble iverksatt drastiske tiltak med alternativ behandling.

– Det begynner å gjøre vondt etter 3000 meter, og jeg springer jevnt mot slutten for å ikke provosere det, sier Henrik etter NM-løpet på Hamar.

Men til tross for tap av optimal trening i flere måneder er det utvilsomt fart i kroppen til Henrik Ingebrigtsen. For 13 dager siden løp han en råsterk 5000 meter i belgiske Husden-Zolder (13.15,38). Ny personlig rekord. Og med klar margin til VM-kravet (13.22,5).

Under Bislett Games i juni klinket han til med norsk rekord på 3000 meter (7.36,85). Men avslørte etterpå at han hadde vurdert å trekke seg på grunn av den plagsomme skaden.

Aldri kvitt

Om Henrik er kvitt skaden nå sier Gjert Ingebrigtsen temmelig klart.

– Han blir aldri kvitt dette. Det er noe han bare må leve med, og så må vi holde det under kontroll. Men så lenge vi klarer å holde det i sjakk, er vi fornøyde med det, sier han, og karakteriserer NM-gullet som «en god gjennomkjøring».

Han legger til at dette betyr at Henrik må løpe lengre distanser enn 1500 meter slik skadesituasjonen er nå.

– Jeg tror ikke det. Men for øyeblikket kan han ikke gjøre spesifikk 1500-metertrening. Men vi får se når vi kommer lenger utover, har Gjert tidligere sagt.

Den svært suksessrike friidrettstreneren er vant med at sønnen er skadeplaget. I OL i Rio for tre år siden var det en plagsom tå og en lårskade som ødela medaljedrømmen.

PS! Knut Kvalheims mesterskapsrekord på 13.31,7 ble ikke overgått. Per Svela ble nummer to og Norstad Moen tok til slutt bronsen.

