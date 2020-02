HADIS (22) DØDE: Onsdag kom den triste beskjeden om Hadis’ dødsfall. Her i duell med Henrik Ingebrigtsen i august 2019. Foto: ARND WIEGMANN / X90184

VM-bronsevinner døde 22 år gammel

Onsdag kom beskjeden om at Abadi Hadis (22) er død. Etioperen har blant annet en bronsemedalje fra VM i terrengløp i 2017.

For mindre enn 10 minutter siden

– Abadi Hadis har gått bort. PinedaSport-familien er knust. Vi vil sende våre kondolanser til hans familie og venner, skriver Hadis management på twitter.

Akkurat hva som forårsaket dødsfallet er ikke helt klart. Men ifølge den spanske avisen AS skal Hadis ha slitt med en komplisert sykdom i flere måneder.

Ifølge World Athletics har kun fem løpere i verden løpt på under 13 minutter på 5000 meter, under 27 minutter på 10.000 meter og under 59 minutter på halvmaraton. Hadis er én av dem.

Publisert: 05.02.20 kl. 18:59

