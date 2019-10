NYTT NM-GULL: Henrik Ingebrigtsen. Foto: Tore Meek

Henrik Ingebrigtsen slo Didrik Tønseth i NM-spurten

FROGNERPARKEN (VG) Henrik Ingebrigtsen (28) rakk så vidt start etter å ha vært fartholder for Eliud Kipchoge (34) da kenyaneren sprengte drømmegrensen på maraton lørdag - men suste inn til gull i terreng-NM foran skiløper Didrik Tønseth.

I likhet med Therese Johaug (31) var Henrik Ingebrigtsen alene i feltet om å løpe med solbriller.

Foran et stort publikum i Frognerparken la han seg i god og kontrollert posisjon den første halvdelen av løpet over 10 kilometer. Etter seks kilometer lå han i baken på på nummer to, før han i en utforbakke dro litt fra «resten» - blant andre regjerende mester Didrik Tønseth, langrennsløperen.

Etter syv til åtte kilometer lot ikke Tønseth til å ha alt for store problemer med å henge på Ingebrigtsen. Det lå an til en duell mellom de to, som på forhånd hadde snakket om nettopp det.

Ingebrigtsen fra Sandnes mot Tønseth fra Mosvik, altså.

Henrik Ingebrigtsen skled og snublet litt ved passering åtte kilometer.

– Jeg synes han henger veldig bra på her, mente NRKs ekspertkommentator Sindre Buraas.

– Henrik kan jo også bli sliten. Det er ikke optimalt å stå opp tidlig og fly, tilføyde han angående eldstemann Ingebrigtsens morgenflight fra Østerrikes hovedstad.

Buraas mente det var «interessant her nå», i motbakkene. Han var usikker på Tønseths spurt, som for all del burde tale til Ingebrigtsens fordel.

Noen hundre meter før oppløpet dro han til, i den siste kneiken.

