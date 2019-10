NYTT NM-GULL: Henrik Ingebrigtsen. Foto: Tore Meek

Fly-forsinket Ingebrigtsen slo Didrik Tønseth i NM-spurten

FROGNERPARKEN (VG) Henrik Ingebrigtsen (28) rakk så vidt start etter å ha vært fartholder for Eliud Kipchoge da kenyaneren sprengte drømmegrensen på maraton i Wien lørdag - men spurtet til gull i terreng-NM foran skiløper Didrik Tønseth.

– Selvfølgelig var flyet forsinket. Jeg tror jeg fikk 12 minutter oppvarming, cirka. Jeg pleier å ha en time, så jeg var litt bakpå der, sier Henrik Ingebrigtsen i et intervju med NRK etter målpassering.

Vinnertiden hans etter 10 kilometer i parkterrenget ble 30 minutter og ett sekund - drøyt seks sekunder foran Didrik Tønseth (28) på 2. plass.

I likhet med Therese Johaug (31) var Henrik Ingebrigtsen alene i feltet om å løpe med solbriller. Han var også alene om å måtte skifte til løpertøy på flyet, som ifølge Gjert Ingebrigtsen var en time forsinket da det landet på Gardermoen.

– Det var så vidt vi klarte det. Det var armer og bein. Logistikk på høyt nivå, forteller Gjert Ingebrigtsen til NRK og smiler bredt - imponert over det store publikumet som kranset terreng-trassen i Frognerparken.

Henrik Ingebrigtsen var glad for at brødrene Jakob (19) og Filip (26) ikke hadde hastet fra Wien for å stille til start i terreng-EM i Oslo. Hvis de hadde gjort det, ville de - ifølge storebror - slått ham med to minutter.

– Det var vanvittig bra stemning i Wien, men vel så bra stemning her, skrøt Henrik Ingebrigtsen med tanke på arrangementet til hundreårsjubilant Sportsklubben Vidar.

Foran et stort publikum i Frognerparken la han seg i god og kontrollert posisjon den første halvdelen av løpet. Etter seks kilometer lå han i baken på på nummer to, før han i en utforbakke dro litt fra «resten» - blant andre regjerende mester Didrik Tønseth, langrennsløperen.

Etter syv til åtte kilometer lot imidlertid ikke Tønseth til å ha alt for store problemer med å henge på Ingebrigtsen. Det lå an til en duell mellom de to, som på forhånd hadde snakket om nettopp det.

Ingebrigtsen fra Sandnes mot Tønseth fra Mosvik, altså.

Henrik Ingebrigtsen skled og snublet litt ved passering åtte kilometer.

– Jeg synes han henger veldig bra på her, mente NRKs ekspertkommentator Sindre Buraas.

– Henrik kan jo også bli sliten. Det er ikke optimalt å stå opp tidlig og fly, tilføyde han angående eldstemann Ingebrigtsens morgenflight fra Østerrikes hovedstad.

Buraas mente det var «interessant her nå», i motbakkene. Han var usikker på Tønseths spurt, som for all del burde tale til Ingebrigtsens fordel.

Noen hundre meter før oppløpet dro han til, i den siste kneiken.

– Det var en skikkelig utfordrende løype. Jeg følte det var et skikkelig terrengløp,og jeg synes Didrik (Tønseth) løp vanvittig bra og henger på lenge. Han er jo egentlig ingen løper, sier Henrik Ingebrigtsen.

