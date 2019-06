Karsten Warholm satte ny europeisk rekord

BISLETT (VG) Karsten Warholm (23) løp 400 meter hekk på 47,33 i Bislett Games torsdag. Det er ny europeisk rekord.

Warholm åpnet knallhardt, men rivalen Kyron McMaster (22) fra De britiske Jomfruøyer holdt bra følge lenge. Inn på oppløpet ledet nordmannen klart og vant til slutt med nesten to sekunder.

– Er det sant det jeg ser? Sist jeg hadde den følelsen var vel i London i 2017, sa Karsten Warholm på NRK-sendingen om det han så på resultattavlen.

– En ting er at Post og Rodal snakker om det (på NRK). Men Rodal burde vite at det er noe annet å gjøre det! Dette er sykt! Jeg tenker at ingen kommer opp på siden og at «nå går det fort».

– Han driver med en helt annen idrett enn de andre, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Det var et spontant og ærlig Bislett-brøl, sa hans kollega Vebjørn Rodal etter Warholms løp.

Nordmannen hadde 47,64 som personlig rekord fra Berlin i fjor.

– Det var enormt bra hele veien, sa trener Leif Olav Alnes om sin elevs løp på Bislett.

– Det er kjempebra at nordmenn gjør det bra. Vi har lyst til å få en ny gulltid. Nå er det ikke bare fem eller ni som reiser til VM. For ti år siden var det knapt folk i VM, og nå blir vi kanskje 15 stykker, sier Isabell Pedersen til VG etter å ha sett knalløpet til Warholm.

– Leif (Olav Alnes) har sagt at det er mulig å løpe på 47,3. Men alt kommer ut her på Bislett, jeg er oppe igjen blant alle gutta, sa en opprømt Dimna-løper.

Warholm var overlegen i Diamond League-stevnet i ruskeværet i Stockholm for to uker siden og beskrev prestasjonen som sin beste noensinne, forholdene tatt i betraktning.

Etter seieren torsdag benyttet han sjansen til å be om unnskyldning for at han flesket muskler etter den seieren.

Abderrahman Samba fra Qatar kom ikke til start på Bislett. Han sliter med en skade i hoften.

Karsten Warholms store mål denne sesongen er VM i Qatar i månedsskiftet september-oktober. Der skal han forsvare sin VM-tittel.

– Han kom som en rakett på slutten, fastslo mamma Kristine Haddal til NRK.

– Dette er imponerende.

Thomas Barr knep 2. plassen på Bislett torsdag kveld - ett hundredel foran McMaster.

Publisert: 13.06.19 kl. 21:34 Oppdatert: 13.06.19 kl. 22:05