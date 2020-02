FORKLARING: Svenske Robel Fsiha (23) hevder at hans positive dopingprøve skyldes medisin mot forkjølelse. Foto: Pedro Rocha / AP

Dopingtatt svenske: – Forkjølelsemedisin

Medisin mot forkjølelse er årsaken til at Robel Fsiha (23) avga positiv dopingprøve kort tid før han vant EM-gull terrengløp for Sverige.

NTB

Det hevder den svenske friidrettsutøveren selv i et kort telefonintervju med den svenske avisen Expressen:

– Jeg vet ingenting. De sier at det er doping, men jeg har bare spist en tablett mot forkjølelse. Bortsett fra dette spiser jeg ingenting, sier Robel Fsiha til Expressen tirsdag fra sitt oppholdsted i Etiopia.

– Har du dopet deg?

– Nei.

Fredag forrige uke ble det kjent at langdistanseløperen har avlagt positiv dopingprøve utenfor konkurranse 25. november. Et par uker senere slo han blant andre regjerende mester Filip Ingebrigtsen (26) og tok gullmedaljen i europamesterskapet i Portugal.

Fsiha har frist til 14. februar med å be om at den såkalte B-prøven fra dopingtesten også skal bli analysert. Til Expressen sier han at han vil reise til Sverige fra Etiopia neste uke for å «prate med alle».

– Det blir bra, sier han.

På spørsmål om hva hans reaksjon på den positive dopingprøven er, svarer han at han er litt lei seg - men også at han ikke vet noen ting.

Fsiha, som tok EM-gull i terrengløp i desember, er midlertidig utestengt etter å ha levert den positive dopingprøven. Langdistanseløperen har frist til 14. februar med å svare på om han vil ha B-prøven analysert.

23-åringen, som opprinnelig kommer fra Eritrea, ble kort tid før jul Sveriges første europamester i terrengløp på herresiden. Da løp han i konkurranse med blant andre Filip Ingebrigtsen og Didrik Tønseth. Den positive prøven ble avlagt 25. november, altså 13 dager før han tok EM-gull.

Dopingsaken mot Fsiha er den andre i løpet av få dager i nabolandet. Mandag forrige uke ble det kjent at den OL-klare bryteren Jenny Fransson har avlagt en dopingprøve med spor av et anabolt steroid.

