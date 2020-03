UTFORDRENDE: Gjert Ingebrigtsens treningsopplegg er ikke enkelt å sette sammen i disse dager. Her med Filip (til venstre) og Jakob på et pressetreff i august. Foto: Bjørn S. Delebekk

Må vente på høydehus-svar

Gjert Ingebrigtsen har ytret ønske om midlertidig opphevelse av det særnorske forbudet mot bruk av høydehus. Han får neppe svar før det vil være aktuelt å ta det i bruk – ved påsketider om tre uker.

– Det er andre saker som har prioritet nå. Fokus for idrettsstyret og norsk idrett handler om å følge helsemyndighetenes vedtak knyttet til corona-situasjonen, svarer kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard på spørsmål om «høydehusspørsmålet».

Han tilføyer at det for Norges idrettsforbund er viktig å bidra i den nasjonale dugnaden mot smittespredning, samt kartlegging av de økonomiske konsekvensene i norsk idrett.

– I konstruktive dialog med norske myndigheter jobber vi for å fremme løsninger som sikrer et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer når tiden er moden for dette, sier kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard.

Olympiatoppen besluttet onsdag å åpne sitt treningssenter for 25 særlig prioriterte utøvere.

SNAKKER OM HØYDEHUS: Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik (t.v) og Gjert Ingebrigtsen. Bildet er tatt i forbindelse med lag-EM i Sandnes i fjor høst. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Toppidrettssjef Erlend Slokvik og generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges friidrettsforbund bekrefter overfor VG at «det har vært en dialog» mellom førstnevnte og Team Ingebrigtsen-trener Gjert Ingebrigtsen angående bruk av høydehus i en gitt periode.

Den gitte perioden kommer snart.

Ifølge Erlend Slokvik har åtte norske friidrettsutøvere planlagt høydeopphold i Flagstaff i Arizona (2100 meter over havet). De første fra 25. mars. De fleste fra påskeuken. Den starter første helg i april. På grunn av USAs nylig innførte innreiseforbud, er utøvernes flybilletter nå kansellert.

– Vi må ha avklart mulighetene rundt påsketider, hvis det da fortsatt er aktuelt å arrangere OL, sier Erlend Slokvik.

Han sier også at de forholder seg til siste opplysninger om OLs være eller ikke være: Det vil bli tatt en avgjørelse i slutten av april eller begynnelsen av mai. Han tilføyer at «alle» myndighetenes råd og trener hjemme, og at det er lagt til rette for det.

Bruk av høydehus og -telt vil kunne erstatte treningsopphold i naturlig høyde. Norges forbud mot bruk av høydehus setter imidlertid stopp for ønsket fra Gjert Ingebrigtsen & co. Det ble innført for 17 år siden av Idrettstinget. Det har siden vært oppe til debatt med ujevne mellomrom.

Norske idrettsutøvere, først og fremst i utholdenhetsidretter, har reist til høyden i Mellom-Europa, Afrika og USA for å tilegne seg fordelene som trening og opphold over tid gir dem. Team Ingebrigtsen med brødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen har tradisjonelt sett gjort det flere ganger i løpet av et år, i Sør-Afrika og Flagstaff.

– Vi har bedt Idrettsforbundet om å vurdere det. Det er Idrettsforbundet som må fatte en beslutning om å oppheve forbudet av høydehus mens Norge er stengt, sier friidrettens toppidrettssjef Erlend Slokvik med referanse til restriksjonene knyttet til utbruddet av coronaviruset.

Kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaards åpenbart avvisende svar er også knyttet til det.

– Ikke med de utfordringene verden står i. Forbudet mot høydehus er et tingvedtak, og det er Idrettstinget som eventuelt må ta stilling til det, understreker han.

Erlend Slokvik mener at utøverne kunne tatt i bruk høydehuset i Trysil og høydeteltene og utstyr knyttet til disse som ble pakket ned for 17 år siden, men fortsatt fins lagret av Olympiatoppen. VG har i den forbindelse ikke fått kontakt med Olympiatoppens toppidrettssjef Tore Øvrebø.

