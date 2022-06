RIVALER: Filip og Henrik Ingebrigtsen (nummer tre og fire fra venstre) og Narve Gilje Nordås (nummer to fra høyre), her under torsdagens Bislett Games-stevne.

Gjert Ingebrigtsen uenig med sønnen: − Det blir litt nedlatende

BISLETT (VG) Gjert Ingebrigtsen-trente Narve Gilje Nordås (23) får ingen VM-billett på 5000 meter. Det tenker Filip Ingebrigtsen (29) er like greit. Han mener det ikke er vits å reise til mesterskap som turist.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For på spørsmål om han – som allerede er VM-klar på 1500 meter – nå føler med Narve Gilje Nordås etter at hans mesterskapsdrøm brast, svarer Filip Ingebrigtsen slik:

– Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke hatt som mål å delta i VM, men mål om å prestere og gjøre det bra. Da er det automatikk i at man kvalifiserer seg. Man gidder ikke dra til mesterskap som turist. Det tror jeg ikke han vil heller, sier Filip Ingebrigtsen og fortsetter:

– Det er ikke akkurat noen god følelse å klare kravet akkurat. Det har jeg gjort før som junior og tidlig senior. Du skal helst henge med de her som springer langt under kravet, sier han og viser blant annet til de tre etiopierne som gjorde opp om seieren på distansen på Bislett.

LANGT NEDE: Narve Gilje Nordås, her etter å ha løpt 5000 meter på Bislett.

Han får støtte av Henrik Ingebrigtsen:

– Han må ta et steg til videre for å ha noe der (i VM) å gjøre.

Det var i det hele tatt en svært spesiell kveld for det tidligere Team Ingebrigtsen på Bislett torsdag. Inntil sist vinter var Jakob, Filip, Henrik og Gjert Ingebrigtsen sammen med Narve Gilje Nordås en gruppe som jobbet sammen mot alle mål gjennom sesongen.

Men etter at de tre løperbrødrene brøt samarbeidet med faren, fortsatte han likevel trenerengasjementet med Nordås.

– Blir litt nedlatende

Torsdag kveld misset sistnevnte på VM-kravet. Han var nødt til å krysse målstreken etter 5000 meter på tiden 13.13,50.

I stedet klokket Nordås inn på 13.15,8. Det var drøye to sekunder som manglet. At det ble ny personlig rekord var ingen fattig trøst en gang. Han mener det ikke er verdt noen ting så lenge det ikke blir mesterskap ut av det.

«Jeg tenkte at Narve nok vet hvorfor han «misset» kravet med to sekunder», skriver Gjert Ingebrigtsen i en sms til VG, på spørsmål om hva slags tanker han gjorde seg da han så elevens tid.

VG forteller at sønnen Filip mener man må henge med de som dominerte 5000 meteren på Bislett, og dersom man ikke gjør det, er det ikke vits å reise til VM som turist.

På spørsmål om han er enig i den vurderingen, svarer han slik:

«Jeg er ikke umiddelbart enig med Filip her. Man er ikke turist selv om man ikke løper 13 blank. Å delta i OL og VM er en viktig del av motivasjonen for svært mange løpere verden rundt. Jeg synes det blir litt nedlatende å sette betegnelsen turist på alle som eventuelt ryker ut i et forsøk i VM», skriver 56-åringen.

SAMARBEIDER FORTSATT: Narve Gilje Nordås og Gjert Ingebrigtsen, her under OL i Tokyo i fjor sommer, der førstnevnte løp 5000 meter.

Filip Ingebrigtsen misset selv på 5000 meter-kravet på Bislett torsdag, etter å ha brutt med akilles- og leggtrøbbel underveis. Men han er altså kvalifisert til 1500 meter under VM i Eugene i USA i juli måned.

Han tok det derfor ikke så tungt at han ikke får sjansen til å «doble» – løpe begge distanser – eller velge hvilken av 5000 og 1500 han skal løpe under mesterskapet.

– Ikke noe å gjøre i VM han, heller

Filip Ingebrigtsen er imidlertid klar på han hadde forventninger til Nordås og Magnus Tuv Myhre, som også løp 5000 meter og ble nummer 12, 20 sekunder bak VM-kravet.

– Jeg hadde store forventninger til de to. De har kanskje ikke hatt den progresjonen de og alle har forventet. Jeg tror kanskje de har mer inne i år. Men de er avhengig av å gjøre de rette tingene. Det er ingen automatikk at man blir bedre og bedre for hvert løp. Det er synd hvis VM-toget gikk. Men Magnus er ung. Narve begynner å bli seniorløper. Det er disse årene man må smi mens jernet er varmt og ta nivået for å nå verdenstoppen.

Narve Gilje Nordås sier dette til VG om Filip Ingebrigtsens VM-muligheter på 1500 meter:

– Det er ikke sikkert han reiser. Per dags dato, sånn nivået er, så har han ikke noe å gjøre i VM, han heller.