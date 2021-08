BYGGER SEG OPP: Karsten Warholm under semifinalen på 400 meter hekk i Tokyo. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

«Sau eller ulv?» Slik tenner treneren Warholm

TOKYO (VG) De to VM-gullene har begge kommet etter at trener Leif Olav Alnes (64) har tent Karsten Warholm (25) med noen saftige engelske gullkorn. Kanskje gjør han det igjen i Tokyo.

Publisert: Nå nettopp

Da Warholm tok sitt første VM-gull, i London i 2017, holdt Alnes en hel avhandling i emnet «Am I a sheep or a wolf?». Mer om det senere.

Da han forsvarte VM-gullet i Doha i 2019, hadde Alnes denne varianten til å tenne sin elev: «Run like there is no tomorrow».

Når VG spør om han skal gjenta dette før tirsdagens 400 meter hekk-finale i Tokyo, svarer Leif Olav Alnes:

– Jeg skal vel kanskje det? Engelsk er jo et rikere språk enn norsk. Jeg har stjålet ordtak og gjort min vri på dem. Jeg synes det er ufattelig morsomt, gliser han.

Du har sikkert sett det: Warholm bygger seg opp voldsomt når han skal løpe en stor finale. Han slår seg på lårene, han slår seg på skuldrene, han slår seg på kjakene.

Da Warholm fikk sitt store gjennombrudd i London, var dette Alnes’ inspirasjonstale:

«There comes a time in every man and womans life, where they have to decide: Am I a sheep or a wolf? Most people pretend to be wolves, but they are sheep. It doesn't matter what you look like, as long as you are a wolf on the inside».

Og Warholm - han ville være en ulv.

I Tokyo har Alnes på pressetreffene gjentatt diverse ordtak, aller mest:

«Godt gjort er bedre enn godt sagt».

En annen variant - også engelsk - det går på, er:

«Common sense is not so common any more».

– Du gjentar deg selv ofte?

– Ja, jeg er klar over det. Men Newtons lover har også vært gjentatt noen ganger, smiler Alnes.

Etter at Warholm forlater Alnes for å gå i det såkalte «call-room», så er han overlatt til seg selv. Her sjekkes startnummer, at sko og klær riktig. Og at deltakerne ikke har med seg kommunikasjonsutstyr. En gammel regel sier at det ikke er lov å ha kontakt. Men etter at løperne kommer inn på selve stadion, er det mulig å få kontakt over gjerdet. Men da er de allerede ferdig snakket. Alt går på autopilot.

– Hodet hans er eksepsjonelt, sier Leif Olav Alnes til VG.

– Vi kommuniserer veldig bra. Han skjønner hva han skal gjøre. Og konkurransementaliteten hans er langt over gjennomsnittet.

– Hvor lenge skal du fortsette som treneren til Karsten Warholm? Du er jo bare ungsauen sammenlignet med Johannes Høsflot Klæbos morfar ...

– Jeg har jo kommet i en alder der både det ene og det andre skal skje. Jeg skal gå ut med et smil. Men nei, jeg har ingen planer om å gi meg. Skjønt - jeg lurer litt når jeg låser meg inn hjemme, ser i speilet og oppdager den gamle fyren som har brutt seg inn ...