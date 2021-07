OL-KLAR: Amalie Iuel på torsdagens pressetreff i OL-landsbyen. Foto: Lise Åserud

Amalie Iuel: − Jeg skal løpe som det blir det eneste løpet mitt

TOKYO (VG) Amalie Iuel (27) kommer ikke til å ta sikre når 400 meter hekk-forsøket skal løpes natt til lørdag.

– Jeg kommer til å løpe forsøket som om det blir det eneste løpet mitt, sier 400 meter hekk-løperen på torsdagens pressetreff i OL-landsbyen.

– Hvorfor?

– Det er to år siden jeg har sett de fleste av konkurrentene, så jeg aner ikke hvor bra de er nå. Derfor tror jeg at jeg må «gønne på» fra start om jeg skal nå semifinalen, fortsetter Amalie Iuel.

Hun bedyrer at støtten i teamet - med Karsten Warholm og Leif Olav Alnes - er viktig og at de snakker mye om det mentale.

– Vi har mye fokus på det - det er ikke bare det fysiske som skal være på plass. Jeg har en fin gjeng rundt meg.

Derimot ønsker hun ikke å snakke om hvilken rolle kjæresten Aksel Lund Svindal har.

– Jeg vil heller prate om andre ting, sier hun bestemt.

Som kollega Karsten Warholm fikk også Iuel spørsmål om hva hun synes om sengene i OL-landsbyen:

– Ja, altså - sengene er laget av papp men jeg sover godt uansett. Jeg har godt sovehjerte. Det skal ikke så mye til for at jeg får en god natts søvn.

Hun har vært innom stadion og sett på den.

– Den er lukket og fin, og jeg tror banen er rask, sier 27-åringen.

Trener Leif Olav Alnes mener at Iuel har riktig innstilling før forsøket:

– Det ville være en tabbe å «safe» seg gjennom første runde. Jeg er forresten uenig med dem som mener at Amalie er dårlig i mesterskap. Hun har vist mange ganger at hun takler det.

I tillegg til Iuel, deltar også Line Kloster på 400 meter hekk. Det er første gang siden maraton i Seoul-OL i 1988 at Norge har hatt minst to kvinner i samme OL-øvelse (den gang var det Grete Waitz, Sissel Grottenberg og Bente Moe).

I likhet med Karsten Warholm, kommer Amalie Iuel også fra mangekamp. Hun ble for alvor kjent for nordmenn med sin 6. plass i EM i 2016, da hun også fikk sin OL-debut - men måtte si takk for seg i forsøket.

I 2019-VM løp hun på 54,72 i forsøket, men røk ut i semifinalen. I år har hun 55,04 fra Bislett Games. Det betyr at hun kommer inn i OL med 19. beste tid i 2021 og 16. beste av dem som deltar i Tokyo.

PS! Amalie Iuel og Line Kloster løper forsøksheat på 400 meter hekk fra 02.00 lørdag. Den vises på Discovery+