Hviterussland vil sende hjem OL-sprinter: − Jeg frykter at de vil sette meg i fengsel

Sprinteren Kristina Timanovskaja hevder at hun tvinges til å forlate OL. Nå ber hun Den internasjonale komité (IOC) om hjelp.

– Jeg kommer ikke til å returnere til Hviterussland, sier Timanovskaja til nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg frykter at de vil sette meg i fengsel. Jeg er ikke redd for å bli sparket ut av landslaget. Jeg frykter for sikkerheten min. For øyeblikket tror jeg ikke det er trygt for meg i Hviterussland, sier hun til hviterussiske Tribuna.

Hun hevder at deler av trenerapparatet troppet opp på hotellrommet hennes og ba henne pakke sakene sine søndag. Hun skulle etter planen delta i på 200 meter natt til mandag.

«Timanovskaja er ute av de olympiske leker som følge av hennes emosjonelle og psykologiske tilstand», er forklaringen til Den hviterussiske olympiske komité, ifølge RIA Novosti.

Selv avfeier sprinteren det på Instagram: «Det er løgn».

– Ingen leger har snakket med meg, ingen har undersøkt meg. Jeg har en god mental helse, til tross for situasjonen som har oppstått, sier Timanovskaja til Tribuna.

Hun sier at hun vil søke asyl i et annet land.

– Jeg planlegger å forlate Tokyo, men ikke på det flyet de ønsket at jeg skulle sette meg på. Nå er jeg under politibeskyttelse.

Hun har nå søkt politibeskyttelse på Tokyos Haneda-flyplass. Representanter for Turkish Airlines sier at hun ikke har sjekket inn til returen som ville tatt henne via Istanbul, ifølge Telegram-kanalen Nexta og nyhtsbyåret TASS.

AP og flere andre nyhetsbyråer følger situasjonen fra flyplassen. Foreløpig har hun ikke forlatt politiets lokaler.

Timanovskaja hevder at hun kastes ut fra lekene fordi hun har uttalt seg om trenernes forsømmelse. Hun ble – mot sin vilje – satt opp til å løpe 4x400 meter stafett etter at flere utøvere ikke innfridde antidoping-kriteriene som kreves for å stille til start. De hadde ikke gjennomgått nok dopingtester i forkant.

– Jeg snakket om dette offentlig og hovedtreneren sa at det hadde vært en ordre ovenfra om å fjerne meg.

«Jeg ville aldri vært så sint om jeg hadde blitt spurt på forhånd og blitt forklart situasjonen [...] Men det ble forsøkt besluttet bak min rygg, mens jeg søkte informasjon og ble ignorert», skrev Timanovskaja for to dager siden, som en forklaring på at hun hadde gått ut mot sine egne lagledere.

Nå ber hun Den internasjonale olympiske komité om hjelp.

– De forsøker å tvinge meg ut av landet mot min vilje.

En presserepresentant i IOC forteller til RIA Novosti at de overvåker situasjonen og avventer en forklaring dra Hviterusslands olympiske komité.

Japansk politi ville ikke kommentere saken overfor Reuters. VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Timanovskaja.

VG oppdaterer saken.