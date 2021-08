HJEMREISE: Kristina Timanovskaja. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Hviterussisk sprinter hevder hun tvinges hjem etter trenerkritikk

Sprinteren Kristina Timanovskaja hevder at hun tvinges til å forlate OL. Nå ber hun Den internasjonale komité (IOC) komme på banen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg kommer ikke til å returnere til Hviterussland, sier Timanovskaja til nyhetsbyrået Reuters.

Hun hevder at deler av trenerapparatet troppet opp på hotellrommet hennes og ba henne pakke sakene sine søndag. Hun skulle etter planen delta i på 200 meter natt til mandag.

«Timanovskaja er ute av de olympiske leker som følge av hennes emosjonelle og psykologiske tilstand», er forklaringen til Den hviterussiske olympiske komité, ifølge RIA Novosti.

Selv avfeier sprinteren det på Instagram: «Det er løgn».

Foto: INSTAGRAM/@Kristi_Timanovskaya

Hun har nå søkt politibeskyttelse på Tokyos Haneda-flyplass.

Timanovskaja hevder at hun kastes ut fra lekene fordi hun har uttalt seg om trenernes forsømmelse. Hun ble – mot sin vilje – satt opp til å løpe 4x400 meter stafett etter at flere utøvere ikke innfridde antidoping-kriteriene som kreves for å stille til start. De hadde ikke gjennomgått nok dopingtester i forkant.

– Jeg snakket om dette offentlig og hovedtreneren sa at det hadde vært en ordre ovenfra om å fjerne meg.

Hun ber Den internasjonale olympiske komité om hjelp.

– De forsøker å tvinge meg ut av landet mot min vilje.

VG oppdaterer saken.