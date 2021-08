Timothy Cheruiyot

Jakob Ingebrigtsen (20) jakter sin store OL-drøm. Men en mystisk mann fra Kenya kan ødelegge alt – igjen. Hvem er han egentlig?

Publisert: Nå nettopp

Lørdag ettermiddag norsk tid møtes de for 11. gang på 1500 meter.

10 av 10 ganger har kenyaneren triumfert.

Men denne gangen står det om et OL-gull.

Og kanskje er det nå, når det gjelder som aller mest, at en sulten og jaktende Ingebrigtsen setter inn i det avgjørende angrepet på sin erkerival?

Flere mener sjansen aldri har vært større.

På hver sin del av kloden, i regn og stekende varme, har Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot funnet sine egne veier til verdenstoppen.

For å forstå duellen, må vi dykke ned i formutvikling, løpstaktikk og statistikk.

Men først må vi ta turen til jordens kanskje mest eksotiske treningsmiljø.

Støvskyen stiger opp bak raske bein. En gruppe løpere fra Rongai Athletics Club galopperer langs jordveier utenfor Nairobi i Kenya.

Her spisser verdens beste 1500-meterløper OL-formen. Timothy Cheruiyot leder treningsgruppen gjennom det ville landskapet, mens treneren dokumenterer økten på video fra en følgende motorsykkel.

Plutselig runger et rop over savannen.

– Pass dere! En sjiraff! brøler treneren.

Det fire meter høye, nær ett tonn tunge dyret kommer stormende ut mellom trærne, like foran Cheruiyot, som må komme seg unna i en fart. Det er kanskje ikke så rart at ingen 1500-meterløpere kan matche kenyanerens lynraske spurt.

Dette er heller ikke et uvanlig syn. Løver, geparder, leoparder og neshorn er bare noen av om lag 580 dyre- og fuglearter Cheruiyot kan støte på langs treningsruten i utkanten av Kenyas hovedstad.

– Dette er et unikt treningsmiljø. De fleste kenyanerne trener i høyden, men Timothy liker seg ved nasjonalparken. Det er mye vilt dyreliv og de har støtt på en rekke store dyr, forteller 25-åringens agent, Malcolm Anderson, til VG.

Det ligger et slør av mystikk over den suksessfulle friidrettsklubben. Treningsgruppen blir beskrevet som lukket, et sted der bare et selektivt utvalg utøvere får innpass.

– Jeg vet veldig lite om hvordan de trener. Men at de trener bra – det trenger vi ikke tvile på, sier olympisk mester på 800 meter, Vebjørn Rodal, til VG.

Få, om noen, kjenner Cheruiyot bedre enn hans bestekamerat og treningspartner, Elijah Manangoi. Han var lenge overlegen Cheruiyot og de andre kenyanerne. I 2020 ble han utestengt fra idretten i to år for gjentatte brudd på møteplikten.

– Timothy er en fantastisk person som jobber veldig hardt på trening. Han viser den samme energien der som i konkurranser, roser Manangoi overfor VG.

Som så mange andre kenyanske løpere, kommer Cheruiyot fra trange kår.

Familien hadde aldri mye å rutte med, men på løpeturene til og fra skolen startet en drøm i hodet på unge Timothy Cheruiyot.

En drøm om å hjelpe.

Vi reiser dit det startet, 240 kilometer lenger vest i Kenya, til den lille landsbyen Singorwet. Her kommer Cheruiyot kjørende på sin nye traktor.

Han pløyer marken og gjør klar for nye avlinger. Med kjøretøyet trenger han ikke lenger å styre plogen etter kyrne på gården.

Det er hit han vender tilbake etter fem-seks uker med beinhard, disiplinert trening i nasjonalparken. Det gjør godt å komme hjem for den familiekjære mannen.

Naboen og den lokale friidrettstreneren, Jonathan Bellion, oppdaget talentet og skubbet den unge gutten i riktig retning.

– Han lærte meg å løpe, forteller Cheruiyot til Reuters.

Men det kunne sagt stopp allerede her, på friidrettsbanen i Singorwet.

Hans nåværende trener Bernard Ouma, en 188 centimeter høy tidligere karatemester, fikk først høre om Cheruiyot gjennom en bekjent, som ba ham hjelpe den 18 år gamle fattiggutten.

Treneren reiste til landsbyen, ga talentet sitt første par piggsko og én sjanse til å overbevise.

Cheruiyot svarte med personlig rekord på 800 meter, og Ouma kastet seg over telefonen for å fortelle Nike om det som kunne bli Kenyas nye løpestjerne.

«Tim», som de nærmeste kaller ham, har brukt suksessen på friidrettsbanen til å forsørge familien i Singorwet.

Etter VM-sølvet i 2017 dro han hjem til landsbyen, hvor han feiret bragden med å slakte to kyr. Med pengepremien kunne han kjøpe et hus til foreldrene, sikre seg mer land og gi søsknene skolegang.

– Han er en veldig ydmyk type, og en ordentlig familiemann. Han har investert mye av premiepengene i gården hjemme, hvor de dyrker poteter, mais, te og mye annet. Utenfor sesong, bruker han all tid på bondegården, forteller Anderson.

Cheruiyot, som også er utdannet fengselsvakt, er den eldste av fire søsken. Når han reiser Europa rundt for å sanke inn premiepenger, steller storfamilien med gårdsbruket på over ti hektar.

I senere år har de eldre innbyggerne i Singorwet lagt press på Cheruiyot, nærmest med et krav om at han må få kone og barn. Det er det som er god skikk.

25-åringen hintet om at han hadde en kvinne i kikkerten, og for to år siden fikk han sønnen Kiptoo sammen med Zippyfay.

– Jeg vil tilskrive suksessen til livsstilen i lokalsamfunnet, hvor han måtte gå lange distanser, og selve naturen av alt han gjorde var fysisk krevende og gjort utendørs, sier friidrettstrener og mannen bak bloggen «The Kenyan Athlete», Justin Lagat, til VG.

Men selv om han nå er blant historiens beste løpere, har ikke karrieren vært en evigvarende opptur for bondesønnen.

Cheruiyots første møte med verdenstoppen var brutalt.

Debuten for Kenya ble et skikkelig mareritt. Han har måttet tåle mange harde slag, som syvendeplassen fra verdensmesterskapet i Bejing.

I et land hvor tusenvis ønsker å bli løpestjerner, var det et trangt nåløye Cheruiyot kom gjennom da han endelig fikk sin internasjonale debut i 2015.

Den daværende 19-åringen skaffet seg et forsprang på tre sekunder på sin etappe under stafetten på Bahamas, men så stivnet han.

Snart følte han USAs Ben Blankenship puste ham i nakken. I Kenya forventet man verdensrekord, men den var det USA som tok. Det ble uerfarne Cheruiyot klandret for.

– Når jeg ser tilbake, skjønner jeg at jeg åpnet for hardt. Hjemme i Kenya skyldte folk på meg. Det var en svært tøff tid, forteller han.

Senere samme år ble det en smått skuffende syvendeplass i VM-debuten, med hele tre landsmenn, inkludert sølvvinner Manangoi, foran på resultatlisten.

Et år senere stilte han med hevet hode til OL-uttaket på 1500 meter, men nok en gang kom et massivt tilbakeslag.

«Den verste dagen i livet mitt». Slik har Cheruiyot beskrevet øyeblikket da plassen til Rio-OL glapp med noen få tideler.

Men motgangen har formet kenyaneren, som i dag beskrives som et mentalt råskinn av sine nærmeste.

Under trener Oumas kravstore regime har 25-åringen jobbet utrettelig mot de store titlene siden 2014.

– Bernard har vært helt avgjørende for min utvikling. Han hjalp meg økonomisk da familien min ikke hadde midler til å støtte meg. Jeg takker ham for alt, sier kenyaneren.

– Timothy er ikke en ekstravagant type som liker å vise seg frem. Det er lett å glemme at toppidrettsutøvere bare er mennesker, sier agenten.

Igjen trekker han frem Cheruiyots brennende sterke underliggende motivasjon, der han alltid har familien på landsbygda i tankene.

Den beinharde dedikasjonen har båret frukter, men hva er det nøyaktig som gjør ham best?

Hva gjør han bedre enn nordmannen?

Cheruiyot har den typiske kenyanske løperkroppen. Tynne ankler og legger – og et steg de fleste bare kan drømme om. Den tidligere 800-meterløperen er dessuten nesten uslåelig i spurten.

Genetikken er også tilsynelatende i hans favør når det gjelder lungekapasitet, og i kombinasjon med mental tøffhet, formet av trange kår, har Cheruiyot steget til topps på løpehimmelen.

Med 20 Diamond League-seire på merittlisten, tenker han ikke lenger på nedturene fra tidlig i karrieren.

Sølvet fra VM 2017 var gjennombruddet for bondesønnen. To år senere sikret han endelig gullet da han gikk til topps under VM i Doha.

Nå er det OL som står for tur, og igjen er forventningene i Kenya store.

Nasjonens forrige store 1500-meterløper, Asbel Kiprop, er utestengt for EPO. I fjor forsvant også Manangoi. Nå hviler alt ansvar på «Tim» i hjemlandet.

– Alle forventer at han skal ta gull i OL. Han er i god form, han er sterk og har kapasitet til å hente gullet hjem, sier Alex Isaboke, journalist i det kenyanske nettstedet Capital Online, til VG.

– Timothy er taktisk sterk og vet nøyaktig hva han vil i Tokyo. Han er en sterk gullkandidat, sier Manangoi.

I finalen er Ingebrigtsen hans antatt tøffeste motstander. År for år har det norske talentet krøpet nærmere tilsynelatende ustoppelige Cheruiyot. Er OL-finalen øyeblikket nordmannen endelig går forbi?

Det er klart for nok et episk møte mellom de to gigantene. Og Jakob Ingebrigtsen ser råsterk ut før finalen.

16 år gammel fikk Ingebrigtsen sitt første møte med mannen som skulle bli hans store nemesis. Under Diamond League-stevnet i Stockholm i juni 2017 knuste Cheruiyot feltet og seiret over ni sekunder foran løpetalentet fra Sandnes.

Siden har Cheruiyot gått seirende ut elleve ganger til, på både 1500 meter og en engelsk mil. Ofte løper han smilende over målstreken. Men det er ikke for å hovere.

– Cheruiyot er svært ydmyk og sjenert, en stille type. Han lar beina snakke for seg, sier Lagat.

Aldri har Jakob maktet å beseire rivalen, men gjennom årene har luken krympet betraktelig.

I Stockholm var Cheruiyot overlegen og vant, Ingebrigtsen havnet på 10. plass. Året etter var avstanden mellom de to kortet drastisk ned. Ingebrigtsen løp inn til 4. plass. I 2019 var avstanden nesten halvert fra året før. Nok en gang førsteplass til Cheruiyot, Ingebrigtsen 2. plass. I Monaco 2020 ble plasseringen den samme som året før, men avstanden bare litt over to tiendeler. Sist de to møttes, var differansen nesten sekundet. Ingebrigtsen kom på 3. plass.

Er det mentale årsaker til at nordmannen ikke klarer å ta det siste steget?

– Jeg tror ikke Cheruiyot har et psykisk overtak på Ingebrigtsen, sier Aftonbladets legendariske friidrettskommentator Mats Wennerholm til VG.

Han får støtte av Rodal.

– Er det noen som er sterk mentalt, så er det Jakob Ingebrigtsen. Cheruiyot er kapasitetsmessig nesten på nivå med Jakob, men han har vært litt raskere, sier NRKs ekspertkommentator. Og legger til:

– Cheruiyot har brukt avslutningene, men det kan være at det er fram til nå. Jakob kan ha utlignet denne lille fordelen til Cheruiyot, sier Rodal.

Tendensen er nemlig klar:

Fra deres første møte har Cheruiyot forbedret tiden med litt over to sekunder. I juli løp han sitt til dags raskeste 1500-meterløp på 3.28,28.

Ingebrigtsen har på sin side vist en voldsom utvikling og løper nå over ti sekunder raskere enn i 2017. «Persen» er på 3.28,68.

Fremgangen gir håp om at nordmannen endelig skal vise rivalen ryggen under OL-finalen i Tokyo.

Før VM-finalen i 2019 ble Ingebrigtsen-guttene og kenyanerne avbildet sammen. Stemningen virket god og overfor VG ble det avslørt at rivalene hadde diskutert en felles taktikk i finalen.

Får vi se det samme i lørdagens gullkamp?

Ifølge Ouma er kenyanernes taktikk å løpe fort fra start til mål. Da kan ingen stoppe dem, er teorien.

En rekke eksperter VG har snakket med, mener Jakob Ingebrigtsen skal være glad for at Cheruiyot er i finalen. De er historiens 7.- og 8. raskeste på 1500 meter – og om begge er i toppform – skal det nesten være umulig for resten av feltet å holde følge.

– Jeg tenker at Jakob foretrekker et raskt løp, der han ikke trenger å ta ledelsen fra start. Hvis Cheruiyot forsøker å løpe på 3.29 igjen, som i Doha, er det perfekt for Jakob, sier Nick Willis, som røk ut i semifinalen i Tokyo, til VG.

– Cheruiyot er en av tidenes beste 1500-meterløpere. Jakob har vært tenåring, men er blitt eldre, og blir bare bedre og bedre. I år har de ikke møttes når ikke Jakob har vært redusert av sykdom, derfor kjenner vi ikke styrkeforholdet i 2021. I verste fall er Jakob nærmere enn noen gang, i beste fall slår han Cheruiyot, sier Jann Post.

Hva sier så hovedpersonen selv før den store finalen?

– Jeg er klar og kroppen føles veldig bra. Jakob har aldri slått meg, men dette er en OL-finale der alle vil vinne tittelen. Men jeg kommer ikke til å tillate ham å gjøre det, ler Cheruiyot i møte med VG og øvrig presse i Tokyo.

