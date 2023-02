TIDLIG DØD: Tim Lobinger ble kreftsyk i 2017. Nå er den tidligere tyske stavsprangstjernen død, 50 år gammel. Bildet er fra da han tok EM-sølvmedaljen i Göteborg i 2006.

Friidrettsstjerne (50) døde av kreft

Friidrettsverden er i sorg etter beskjeden om Tim Lobingers bortgang. Den tyske stavhoppstjernen ble 50 år gammel.

Tim Lobinger døde etter en lengre tids kreftsykdom - leukemi, skriver tyske medier.

– Jeg visste at han har vært syk lenge... men jeg vet ikke. Det kjennes i hjertet. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så berørt, sier Sveriges tidligere OL-gullvinner (2004) i høyde, Stefan Holm (46), til Aftonbladet.

I 1997 hoppet Tim Lobinger som første tysker over seks mester i stavsprang utendørs (norsk bestenotering utendørs 5,86, norsk rekord 5,90). Fem år senere vant han VM-gull innendørs i Birmingham, i 2006 bronsemedaljen i VM i Moskva. Tim Lobinger vant også EM-gull innendørs i spanske Valencia i 1998 og Wien i 2002.

I 2006 vant han sølvmedaljen i friidretts-EM utendørs i Göteborg.

Han deltok i fire OL på rad for Tyskland: 1996 i Atlanta, 2000 i Sydney, 2004 i Athen og 2008 i Beijing.

Han ble diagnostisert med blodkreft for seks år siden. Etter en rekke behandlinger ble han bedre av sykdommen. For noen måneder siden opplevde han imidlertid et tilbakeslag. I oktober i fjor uttalte han til tyske Bild at han ikke ville bli kvitt kreftsykdommen.

– Det er verd å kjempe for hver dag jeg kan leve og tilbringe med familien, sa han da.

Tim Lobinger hadde to barn med tidligere tresteghopper Petra Lobinger (gift 1994–2003) og et barn med TV-journalisten Alina Bauman (gift 2011 til 2017).

Fra 2012 til 2016 jobbet han som styrketrener for den tyske fotballklubben RB Leipzig.