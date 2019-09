SPØRSMÅLSTEGN: Karsten Warholm kan bli første nordmann til å forsvare sin VM-tittel i friidrett. Abderrahman Samba fra vertsnasjonen Qatar kan hindre ham. Samba slo Warholm i alle innbyrdes oppgjør i fjor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Warholm-ekspertenes advarsel: – Dumt å dømme ut Samba

DOHA (VG) Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes og hans lagkamerat Amalie Iuel retter en advarsel til dem som måtte tro at hans overmann i hele fjor – hjemmefavoritten Abderrahman Samba (24) – er ute av dansen i kampen om VM-gullet mandag kveld.

– Jeg tror mange dømmer ham ut. Det tror jeg er litt dumt, sier Leif Olav Alnes (62).

Karsten Warholms suksesstrener er enig i at Qatars gullhåp ikke virket tipp topp i innledende heat og sitt semifinaleheat lørdag. Samba fikk svakeste tid (48,72) av alle åtte finalistene i det siste løpet, mens Norges regjerende mester jogget inn til bedre tid (48,28) enn da han vant sitt første VM-gull på 400 meter hekk i London for to år siden (48,35).

– Det så ut til at Samba fikk en dårlig start, men kom mot slutten?

– Det er slik han løper. Jeg ser det slik at de innledende rundene er for å komme til finalen, svarer Leif Olav Alnes.

Karsten Warholms lag- og treningskamerat Amalie Iuel (25) starter sin VM-konkurranse med innledende heat på 400 meter hekk tirsdag. Hun tror tidligere europamester Yasmani Copello og USAs T.J Holmes vil være lengst unna medaljekampen i finalen, som holder høyere nivå enn noensinne.

Finalefeltet 400 meter hekk 21.40 mandag (personlige rekorder i parentes) Karsten Warholm (46,92), Alison dos Santos, Brasil (48,35), Yasmani Copello, Tyrkia (47,81), Abdelmalik Lahoulou, Algerie (48,39), Kyron McMaster, Jomfruøyene (47,54), T.J Holmes, USA (48,30), Abderrahman Samba (46,98)

– Mange rynker på nesen av Samba?

– Han så ikke kjempebra ut i forsøket (kvalifiseringsheatet), men bedre i semifinalen. Man vet aldri hvor man har ham. Det kan hende han får ut et eller annet sykt i finalen, svarer Amalie Iuel.

Hun setter imidlertid pengene sine på Karsten Warholm. Hun tror han kan sjokkere. Hun er ikke fremmed for at lagkameraten kan settet verdensrekord. Det er 14/100 ned til den (46,78) fra «persen» og europarekorden han satte i Zürich for en måned siden, da han slo Rai Benjamin med seks hundredeler.

– Jeg tror det kan bli en vill finale, sier Amalie Iuel.

Leif Olav Alnes mener semifinalene ikke bød på store overraskelser, at det kan bli veldig tett i finalen; Rai Benjamin (22) «så bra ut», Karsten Warholm (23) det samme – med Samba er det «litt vanskelig å si».

Samba er en av fire som har løpt langhekken på under 47 sekunder. Men i motsetning til to av dem – Warholm og Rai Benjamin – er det «lenge» siden (46,98 den 30. juni i fjor).

– Han så noe rusten ut?

– Det kan se slik ut. Men klokken starter på null. Det er dumt å dømme ham ut, etter det ha gjorde i fjor, gjentar Leif Olav Alnes.

I 2018 slo Samba «vår mann» alle gangene de møttes. Denne sesongen har han vært skadet siden han åpnet den med 47,27 sekunder i Shanghais Diamond League-stevne 18. mai.

Leif Olav Alnes påpeker at Rai Benjamin er veldig, veldig hurtig. Amerikaneren har løpt 200 meter på 19,99. Ifølge et intervju med verdensrekordholder Kevin Young (46,78 i 1992) publisert på Det internasjonale friidrettsforbundets hjemmeside, bruker Benjamin bare 5,5 sekunder frem til første hekk.

Young (53) brukte 5,8 da han var best.

Til VG etter semifinalen uttalte Rai Benjamin at han ikke er her for å ta andre eller tredjeplass. Han er her for å vinne gull.

Amalie Iuel tipper Benjamin på annenplass, Samba på tredje.

På spørsmål om det kan være en ulempe for Karsten Warholm at han ikke har holdt finaletakt – han har jogget og bremset – i to løp før gullkampen, svarer Iuel «nei», dette ordner han helt fint.

– Han har spart seg til finalen. Det tror jeg er smart. Han kommer i alle fall ikke til å spare på noe i finalen. Det kan jeg love, sier Leif Olav Alnes.

Som vanlig legger han inn forbeholdet «godt gjort er bedre enn godt sagt».

– Han vil gå ut som en sputnik?

– Det er nok en stor sjanse for at han gjør det han har trent på, svarer Leif Olav Alnes.

Ps! Alnes mener Kyron McMaster (22) fra Jomfruøyene alltid er en farlig fyr. Han ble disket i semifinalen for å ha «herpet» hekken ganske kraftig, men fikk tilbake finaleplassen etter å ha anket avgjørelsen. McMaster har slått Warholm et par ganger i Diamond League.

