Jakobs polske erkerival: Liker Team Ingebrigtsen veldig godt

Marcin Lewandowski (33) har alltid vært i hælene på Jakob Ingebrigtsen (19) eller – som i Doha i fjor – snytt ham for en VM-medalje. Men rivaliseringen tar slutt etter duellene på banen. Polens løperstjerne har stor sans for Team Ingebrigtsen.

Det røper Tomasz Lewandowski, Marcin Lewandowskis seks år eldre bror i dette intervjuet med VG foran den stjernespekkede 1500-meteren i Monacos Diamond League-stevne fredag kveld – med blant andre Jakob Ingebrigtsen (19), Filip Ingebrigtsen (27), Kenyas regjerende verdensmester Timothy Cheruiyot og Marcin Lewandowski på startstreken klokken 20.57.

– Jeg liker Ingebrigtsen-familien veldig godt. Det samme gjør Marcin. De respekterer hverandre. Det er veldig bra for sporten, for løpingen og Europa, at vi ikke bare har én god utøver – men flere kandidater til tittelen «verdens beste», svarer Tomasz Lewandowski på spørsmål om hvordan han ser på forholdet til Jakob og Filip Ingebrigtsen.

Tomasz Lewandowski har vært Marcin Lewandowskis trener de siste 19 årene, det vil si hele Marcin Lewandowskis karriere som 800- og 1500-meterspesialist.

Tomasz Lewandowski har vært bosatt med sin familie i Norge flere år. Det er den fortsatt, selv om han farter verden rundt som trener for lillebroren og en stor gruppe friidrettsutøvere fra en rekke nasjoner. Tidligere var han trener for kjente norske løpere i Sportsklubben Vidar i Oslo, blant andre brødrene Thomas og Andreas Roth, Runa Falch og Amalie Sæten.

– Vi elsker Norge og vil bo her for alltid, skriver han på engelsk i sitt e-postsvar.

RETT FORAN NESEN: Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått av Marcin Lewandowski i 1500-meterfinalen i Doha i oktober i fjor. Polakken tok bronsemedaljen, nordmannen ble nummer fire. Til høyre sølvvinner Taoufik Makhloufi fra Algerie. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Marcin Lewandowski vant bronsemedaljen på 1500 meter i friidretts-VM i Qatar for 10 måneder siden. Rett foran nesen på Norges regjerende europamester på distansen, Jakob Ingebrigtsen. På Olympiastadion i Berlin ett år tidligere kom spurtsterke Lewandowski halsende over målstreken til EM-sølvmedalje, 4/100 bak da 17 år gamle Jakob Ingebrigtsen.

– Han løper ikke som en 17-åring. Han er en av de beste i verden på 1500 meter. Jeg beviser veldig mye i dette løpet. Han har en stor fremtid, uttalte Marcin Lewandowski etter finale-finishen til VG for to år siden.

Henrik Ingebrigtsen (løper 5000 meter i Monaco fredag) ble nummer fire og skadeplagede Filip Ingebrigtsen endte på 12. plass.

Et halvt år senere tok Marcin Lewandowski som regjerende mester revansje under inne-EM i Glasgow. Han vant 1500-finalen og slo Jakob Ingebrigtsen «greit», vel å merke få timer etter at nordmannen hadde vunnet finalen og EM-gullet på 3000 meter.

Marcin Lewandowski har i likhet med Team Ingebrigtsen ladet opp til corona-årets første ordentlige manndomsprøve i høyden i St. Moritz. I tre uker, ifølge Tomasz Lewandowski. I motsetning til Gjert Ingebrigtsen har han ikke har vært fysisk til stede der.

På spørsmål om 1500-meteren i Monaco i kveld vil bli en slags erstatning for utsatte Tokyo-OL og det avlyste friidretts-EM i Paris, svarer Tomasz Lewandowski «ikke i det hele tatt».

– Forberedelsene har vært veldig urettferdige. Noen nasjoner har vært i «lock down», andre ikke. Noen utøvere har kunnet trene, andre ikke. Det europeiske friidrettsforbundet så dette allerede i vår og har avlyst alle store mesterskap, og ikke «ventet» for å se om det vil bli trygt eller ikke, sier Tomasz Lewandowski.

– Bare et mesterskap kan avgjøre hvem som er best. For oss har dette løpet vært en del i treningen og forberedelsene til OL (neste år). OL vil bli den beste testen for alle de beste løperne i Europa. Alt før det er ikke viktig, tilføyer Marcin Lewandowskis trener og bror.

Han bekrefter imidlertid at Marcin Lewandowski – som skal prøve å sette polsk rekord på 2000 meter i Bydgoszcz neste uke – har visualisert Monaco-løpet for å forberede seg «taktisk og psykologisk»; for å være klar mentalt og fysisk for å gjennomføre det de to har planlagt «under denne treningsperioden».

– Jeg kan ikke si noe eksakt om hvordan det fungerer, eller eksakt hva vi gjør, tilføyer han.

På spørsmål om taktikk og erfaring er årsaker til at Marcin Lewandowskis har kommet seirende ut av en del dueller mot Jakob Ingebrigtsen, svarer Tomasz Lewandowski med å vise til Polens historie, vunne og tapte slag, andre verdenskrig og lignende prøvelser.

– De har konkurrert mange ganger. Marcin har alltid, unntatt én gang, vunnet når det har vært viktig. Vi polakker vet hvordan vi skal slåss. Vi kan ofre en liten kamp. Men når det kommer til det avgjørende slaget, tar vi ut alt. Marcin presterer alltid bedre i mesterskap enn det han har gjort i forkant av dem, hevder Tomasz Lewandowski.

– Hvis man ser på begge mellomdistansene, 800 og 1500 meter, er Marcin best i verden. Men sport er uforutsigbart. Det er derfor det er så spennende. Hvis du vant i går, kan jeg vinne i morgen. Alt kan bli snudd på hodet, avslutter han.

