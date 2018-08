Warholm etter nytt duell-tap: Kan ta ham i VM neste år

FRIIDRETT 2018-08-30T19:50:21Z

ZÜRICH (VG) Karsten Warholm (22) hadde i sesong-suverene Abderrahman Sambas (22) fravær alle tiders sjanse til å vinne førstepremien på 418.000 kroner i Diamond League-finalen - men tapte for Kyron McMaster (21) i Zürich igjen.

McMaster snublet i sin andre hekk og Karsten Warholm ledet inn på oppløpet, men McMaster fra De britiske jomfruøyene satte inn en veldig sterk spurt - og vant med 48,08.

– Som vanlig på de to siste (hekkene). Jeg følte jeg hadde god kontroll over den åttende, og prøvde å ta det inn, svarer Karsten Warholm på VGs spørsmål om hvor han tapte to hundredeler.

Karsten Warholm fikk tiden 48,10 sekunder. Dermed tapte Norges regjerende verdensmester og europamester 251.000 kroner i seiersbonus på den marginale tidsdifferansen.

Vinneren fikk 418.000, nummer to 167.00 kroner. Han skjønte at han faktisk hadde tapt for McMaster da han fikk se det på den store TV-skjermen i svingen på stadion.

– Jeg tenkte «ahhh, er det seriøst mulig». Det var så close. Men slik er idretten. Den er marginal. Jeg tar det med et smil, sier han.

Konfrontert med at styrketreneren hans Andreas Thorkildsen (36) er siste og eneste nordmann som har vunnet friidrettens mest attraktive stevneserie sammenlagt, svarer han at «ja, og han er en gammel mann». På toppen av det hele er Thorkildsen og Warholms stevnerådgiver Steinar Hoen - EM-gullvinner i høyde 1994 - eneste norske utøvere som har vunnet i Zürich.

– Men jeg er vel den som har tatt flest 2. plasser, sier han på typisk humoristisk vis.

Han lovpriser den tøffe konkurransen i Diamond League-finalen.

– Det må være underholdene å se oppløpet her, det er veldig moro at det er så høyt nivå, sier sunnmøringen, før han gjentar at «det er helt nydelig».

Yasmani Copello fra Tyrkia på 3. plass var med 48,73 langt bak nummer en og to.

Abderrahman Samba fra Qatar har vunnet alle duellene mot Norges regjerende verdens og europamester denne sesongen. Karsten Warholms overmann fikk imidlertid ikke lov til å stille til start i den «avgjørende» duellen av sitt eget nasjonale forbund. Det påla Samba å prioritere 400 meter hekk og 400 meter stafett i Asia-lekene i Jakarta - på samme tid som Diamond League-finalen i Zürich.

Karsten Warholm ble nummer to bak Kyron McMaster (48,07) fra De britiske jomfruøyene her i fjor høst , selv om han satte norsk rekord med 48,22. McMaster (21) var med denne gangen også. Tyrkias Yasmani Copello (32), som ble nummer to bak Warholm i EM-finalen for tre uker siden, var de to som kunne hindre langhekkgullgutten fra Ulsteinvik i å få med seg det attraktive Diamond League-trofeet (og en snau halv million kroner) hjem.

Karsten Warholm fulgte sin vanlige plan da startskuddet gikk for finalestevnets siste øvelse. Han gikk knallhardt ut fra bane fem, i håp om at han skulle holde koken hele veien over 10 hekker, eller forhindringer som hans trener Leif Olav Alnes omtaler dem.

– Karsten Warholm løper for en av sine viktigste titler her nå, uttalte NRKs kommentator Jann Post før start.

– Nå må du ta ham neste år?, spør VG med tanke på McMaster og VM på Sambas hjemmebane i Qatar neste år.

– Jeg må ingenting. Det er det som er så fint. Men jeg har veldig lyst, og vet at jeg kan, svarer han i pressesonen i det en funksjonær vil hale ham ut på indre bane til seiersseremoni.

– Jeg ble nummer to, må Warholm gjøre ham oppmerksom på.

Han har en konkurranse igjen denne sesongen. Sammen med Yasmani Copello er han tatt ut til å løpe for Europa i Continental Cup i tsjekkiske Ostrava neste helg. Der er pengebonusen for 1. plass cirka 250.000 kroner.

På spørsmål i pressesonen om han skal løpe der, svarer han litt tvilende at «det er planen».