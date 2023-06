JUBELKVELD: Narve Gilje Nordås perset foran et fullsatt Bislett Stadion. Her med svenske Andreas Almgren etter løpet.

Narve Gilje Nordås slet med søvnen etter sjokket – legger plan B foran VM

Narve Gilje Nordås (24) måtte sjekke resultatlisten flere ganger etter Bislett-sensasjonen. Nå gjør han flere grep for å sikre at VM ikke blir en fiasko.

– De første nettene ble det ikke mye søvn. Jeg våknet hver morgen og dobbeltsjekket mobilen, om det ikke var en drøm. Jeg måtte sjekke resultatlisten. Etter to dager kom jeg ned igjen på jorden, sier Narve Gilje Nordås til VG.

Det er gått en drøy uke siden han overrasket stort med 8. plass og ny pers på 3.29,4 under Bislett Games. Det gjør han til den nest raskeste nordmannen på 1500 meter og nummer 29 i verden noen gang. Utviklingen er forrykende. Da sesongen startet var persen 3.36,23.

– Det har vært helt enormt og overveldende med tilbakemeldinger. Jeg prøver å svare så mye som mulig, samtidig som jeg må ha restitusjon og fokusere på det som er viktig: Trening.

Info Narve Gilje Nordås Mellomdistanseløper fra Jæren Født: 30. september 1998 (24 år) Trener: Gjert Ingebrigtsen Rekorder: 800 meter: 1.58,63

1500 meter: 3.29,47

En engelsk mil (1609 meter): 3.56,62

3000 meter: 7.41,31

5000 meter: 13.15,82 Vis mer

For tiden er Gilje Nordås på høydetrening i sveitsiske St. Moritz. Neste løp blir under NM på Jessheim 6–8. juli. Jakob Ingebrigtsen blir Norges eneste representant på 1500-meteren under Diamond League i sveitsiske Lausanne 30. juni.

– Lausanne kommer litt for tett på. Nå bygger jeg meg opp med mengdetrening, kondisjon og terskel. Samtidig er det fint å koble av litt etter mange konkurranser, det tar på både fysisk og mentalt, sier Gilje Nordås.

Les også Nordås hinter om «hemmelig» opplegg: – Gjert og jeg har virkelig funnet en gullgruve BISLETT (VG) Narve Gilje Nordås (24) har senket sin personlige rekord på 1500 meter med nesten syv sekunder på bare et…

Men han håper å løpe Diamond League igjen før VM i ungarske Budapest i slutten av august.

– Jeg har lyst til å springe Diamond League i Silesia (i Polen 16. juli) eller London (i England 23. juli). Så vil jeg få til en 5000 meter også, vi får se om det er plass til det.

Han ønsker nemlig å bli VM-klar på 5000-meter som et reservegrep til 1500 meter.

– Det er en backup om man skulle falle i forsøk på 1500 meter. Det er greit å ha den muligheten for å sikre at VM ikke blir en fiasko. Skulle du ha uflaks, er det greit med en mulighet til.

– Men du planlegger ikke å løpe både 1500 og 5000 meter under VM?

– Nei, jeg planlegger ikke fem løp i VM.

Les også Jakob Ingebrigtsens overtak: – Nå vet jeg ikke hvor jeg er BISLETT (VG) Filip Ingebrigtsen (30) tror Bislett var eneste sted noen kunne slå bror Jakob (22) denne sesongen.

Gilje Nordås fra Jæren gjør også grep for å forberede seg dersom det skulle bli svært varmt i Budapest i august.

– Jeg oppsøker varme og klam luft iblant nå ved å kjøre noen økter i lavlandet over grensen i Italia. Der er det fin bane og nydelig fjell rundt, og veldig varmt, sier Gilje Nordås og fortsetter:

– Jeg har aldri vært glad i varme, men må akklimatisere meg så godt som det kan gå an, selv om jeg har litt andre genetiske forutsetninger for å takle varmen. Det er en av grunnene til at jeg valgte 1500 meter de siste årene, det er verre å løpe 5000 meter og 13–14 minutter i varmen.

Han lover at han ikke er blitt mett etter den vanvittige sesongstarten.

– Langt fra. Formen kan bli bedre om vi er smarte nå og holder hodet kaldt. Jeg er lysten på pers på både 3000 og 5000 meter også. Det er mye som motiverer.