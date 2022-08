Jakob Ingebrigtsen tok sitt andre EM-gull på tre dager

MÜNCHEN (VG) Den norske 21-åringen innfridde forventningene og var overlegen i 1500-meterfinalen. Dermed har han forsvart begge gullene han tok i Berlin for fire år siden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ingebrigtsen var først over målstreken med tiden 3.32,76. Det er ny mesterskapsrekord. Britiske Jake Heyward ble nummer to, med tiden 3,34.44.

Nordmannen la seg bak i feltet i starten, men løp frem i tet i første sving. Råsterke Ingebrigtsen var i front hele løpet, og på sisterunden var ingen i nærheten av å følge nordmannen.

– Det er helt sykt. Hvorfor skal han gjøre det så vanskelig for seg selv? Det er den vanskeligste måten å vinne på, men se på dem andre der nede. De ligger strødd, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK og ler.

– Han er i så bra form. Det er helt utrolig, fortsetter storebroren.

Se hvordan det gikk da VGs journalister testet «Ingebrigtsen-farten».

Ingebrigtsen-familien står nå med gull på 1500 meter i fire av de fem siste europamesterskapene. Henrik Ingebrigtsen vant i Helsinki i 2012, mens Filip Ingebrigtsen gikk til topps i Amsterdam i 2016. Lillebror Jakob står med gull i 2018 og nå i 2022.

EM i Paris i 2020 ble avlyst på grunn av coronapandemien.

Ingebrigtsen har dermed forsvart begge EM-gullene sine fra Berlin i 2018. Tirsdag var han suveren i 5000-meterfinalen. Nordmannen er den eneste utenom den britiske løpelegenden Mo Farah som har klart å forsvare et EM-gull på 5000 meter.

Info Ingebrigtsens medaljestatistikk OL (2021): Ett gull (1500 m)

VM (2022): Ett gull (5000 m), ett sølv (1500 m)

VM innendørs (2022): Ett sølv (1500 m)

EM: Fire gull (1500 og 5000 m i 2022, 1500 og 5000 m i 2018)

EM innendørs: Tre gull (1500 m og 3000 m i 2021, 3000 m i 2019), ett sølv (1500 m i 2019) Kilde: NTB. Vis mer

Ingebrigtsens overmann fra VM i Eugene, britiske Jake Wightman (28), deltok ikke på 1500-meteren i EM. Han valgte heller å fokusere på 800 meter.

Ingebrigtsen uttalte etter VM-sølvet i sommer at han ble slått av noen, altså Wightman, som er dårligere enn ham selv. Wightman ble konfrontert med disse uttalelsene i opptakten til EM.

– Det var ikke det hyggeligste å si, vil jeg si først. I det øyeblikket kunne jeg ikke brydd meg mindre. Hvis han tenker at jeg er en dårligere utøver, så stemmer nok det for mesteparten av året. Men på den ene kvelden i Eugene var jeg ikke det, og det er det som betyr noe for meg. Kommentarer som det plager meg ikke for mye, sa Wightman