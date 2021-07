forrige







fullskjerm neste I MÅL TIL SIN BESTE SESONGÅPNING: Amalie Iuel kjempet seg inn til tiden 55,04. Det er kun 32 hunderdeler bak hennes egen personlige rekord, satt under VM i Doha i 2019.

Iuel viste OL-form: − Bedre enn noensinne

BISLETT (VG) Amalie Iuel (27) endte på 4. plass på 400 meter hekk med sterke 55,04 - et godt stykke bak Nederlands Femke Bol (21) som vant med personlig rekord 53,33 sekunder.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Dette synes jeg er veldig lovende av Amalie Iuel, kommenterte NRKs ekspertkommentator Christina Vukicevics Demidov.

– En sesongstart som er bedre enn noensinne, tilføyde hun.

Amalie Iuel senket sin personlige rekord til 54,72 sekunder da hun kvalifiserte seg for semifinalen i friidretts-VM i Doha høsten 2019. Norgesrekordløpet kvalifiserte henne også for OL.

Foran årets Diamond League-debut hadde Karsten Warholms treningspartner løpt en konkurranse på langhekken, på Bislett med moderate 56,62 sekunder.

– Det er vanskelig å vite hvordan det ligger an, uttalte Iuel i et intervju vist på NRK rett før det som kan ha vært OL-generalprøven torsdag kveld.

Der fikk hun bryne seg på langt bedre konkurrenter enn samme sted 12. juni. Blant andre Nederlands komet Femke Bol (21) med års- og sesongbeste tid 53,44 og europamesteren fra 2018 i Berlin, sveitsiske Lea Sprunger (31) - med årsbeste 55,16 og «pers» 54,06.

Line Kloster (31), som de siste dagene har samlet nok internasjonale rankingpoeng til en OL-billett, skulle startet i bane en - men kom ikke til start etter å ha fått påvist feber, ifølge NRK. Langhekkveteranen har årsbeste 55,58 sekunder og personlig rekord 55,49.

Til sammenligning, for en pekepinn for hva som venter i Tokyo om en måned, ble Sydney McLaughlin (21) første kvinne til å løpe 400 meter hekk under 52 sekunder da hun sist helg senket verdensrekorden med 26/100 - til 51,90 - under det amerikanske OL-uttaket.

– Det Sydney leverte i finalen var ekstremt imponerende. Hun har en enorm fartsreserve som hun drar nytte av hele veien, og samtidig får hun det til å se veldig lett ut, skrev Iuel i en sms til VG da hun ble spurt om en kommentar til McLaughlins superløp i Eugene.

Amalie Iuel har trent under Leif Olav Alnes og sammen med Karsten Warholm siden Rio de Janeiro-OL for fem år siden. Året før debuterte danskfødte Amalie Iuel for Norges i et internasjonalt seniormesterskap i friidretts-VM i Beijing. Da var hun så ivrig og nervøs at hun krasjet i første hekk i innledende heat.

Det gjenstår tre Diamond League-stevner før OL. Amalie Iuel er ikke i startlisten på 400 meter hekk i Stockholm 4. juli.

Monaco neste fredag har ikke langhekken for kvinner på programmet, mens Gateshead 13. juli har det. Der er startlisten imidlertid ikke klar og offentliggjort.