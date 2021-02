DROPPER EM: Team Warholm forteller på appen Clubhouse at de står over innendørs-EM i Polen i år. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Warholm dropper innendørs-EM: − En kjip beslutning

Karsten Warholm (24) står over innendørs-EM i Polen grunnet smitterisiko.

– Først og fremst var det en kjip beslutning å ta. Det satt langt inne. Jeg er tittelforsvarer der og skulle gjerne forsvart den, sier Warholm på en pressekonferanse i det sosiale mediet Clubhouse.

Warholm er regjerende europamester på 400 meter hekk innendørs. Han skulle egentlig ha forsvart tittelen i polske Torun 4.-7. mars.

– Jeg er i veldig bra form og hadde vært konkurransedyktig. Valget er basert på smitterisikoen og vi mener risikoen er for stor, sier superstjernen.

– Det som påvirker beslutningen vår i størst grad er at det er innendørs. Når det er utendørs er det mye tryggere, for når alle skal samles i en hall blir det større risiko, legger han til.

Warholm forteller at han er redd for at karrieren kan være over dersom han blir covid-syk.

– Blir jeg eller Leif Olav Alnes syk, kan det bli slutten på karrieren min eller slutten på min gode gamle trener her, sier Warholm.

Leif Olav Alnes, Warholms trener, forteller at de har brukt mye tid på å bestemme seg om de skulle reise eller ikke:

– Det er en beslutning som har tatt noe tid. Vi har snakket mye rundt det, og det er en beslutning hvor man gjør det man tror er best.

– Skal man vekte utendørssesongen mot innendørssesongen er det en enkel beslutning, legger Alnes til.

Team Warholm er optimistiske rundt de kommende olympiske lekene som kommet i 2022.

– Først og fremst sa kongen at man må ta sorgene på forskudd, ellers får man ikke noen glede av dem, sier Warholm spøkefullt og fortsetter:

– Hvis vaksinene kommer på plass vil jeg si at vi er oppe å snuser på en nier av ti på at OL bli arrangert.

– Det går rykter om at Leif Olav Alnes har blitt smittevern-ekspert?

– Lei Olav har gått på den anerkjente skolen i Sverige som heter Tegnell og har blitt smittevern-ekspert, spøker Warholm til VG og fortsetter:

– Han har kommet frem til at i verstefall kan det være slutten på karrieren dersom jeg skulle få covid-19. Han har laget sin egen blanding nå som han går rundt med i en sprayflaske som han sprayer overalt.

Og Alnes passer godt på at Warholm følger trenerens retningslinjer.

– Av og til glemmer jeg meg bort og tar på rekkverk og andre ting som ikke har blitt sprayet, og da blir Leif Olav veldig oppgitt, forteller Warholm.