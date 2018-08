REKORDMANNEN: Karsten Warholm etter å ha senket sin personlige rekord enda en gang, i London 21. juli, til 47,65. Tyrkias regjerende europamester Yamnai Copello (t.h) ble nummer to med 48,44. Eks-cubaneren er Warholms sterkeste utfordrer til å ta EM-gullet på 400 meter hekk i Berlin neste uke. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Warholms dobbelt-gullplan kan bli endret

Publisert: 04.08.18 11:02 Oppdatert: 04.08.18 11:48

FRIIDRETT 2018-08-04T09:02:26Z

Karsten Warholms suksesstrener Leif Olav Alnes (61) innrømmer at det er «veldig dristig» av Norges regjerende verdensmester å satse på dobbelt gulltriumf i friidretts-EM – og røper at planen kan bli endret.

– Det er veldig dristig. Men gjennomførbart. Han har gjort det før. Men at det er dristig, er det ingen tvil om, gjentar Leif Olav Alnes overfor VG.

– Det er sjelden noe er hugget i stein. Hadde han hatt problemer i forkant, ville vi ikke gått for «dobling», svarer han på spørsmål om den dobbelte gullplanen kan bli endret.

Regjerende verdensmester Karsten Warholm (22) er Norges største EM-gullfavoritt under mesterskapet 6. til 12. august. Fredag ettermiddag reiste han sammen med blant andre trener Leif Olav Alnes til EM-byen Berlin. Søndag møter han pressen på Norges utøverhotell før han går ned i startblokkene på Olympiastadion to dager senere.

Warholm vil doble i EM. Han vil prøve å vinne gull også på 400 meter «flatt». Det innebærer – høyst sannsynlig – konkurranser fire dager på rad: Semifinale 400 meter hekk tirsdag klikken 19.55, semifinale 400 meter onsdag klokken 19.35, finale 400 meter hekk torsdag klokken 20.15, finale 400 meter fredag klokken 21.05.

Leif Olav Alnes understreker at Karsten Warholm først og fremst vil gjøre det fordi det er gøy. Det er moro å konkurrere med høy risiko. Det innebærer sjansen for høyere «avkastning».

– Plan for success, handle failure, sier den mangeårige gulltreneren som ble kåret til Årets trener for 2017 under Idrettsgallaen i januar.

Oversatt fra engelsk til norsk betyr duoens «leveregel» noe sånt som at gull er det som gjelder, og at en smell kan skje – men at de (også) er i stand til å takle det.

– Det er klar det er en risiko. Men gevinsten er stor. Skulle det skje noe vi ikke liker, må vi tåle det, forklarer Leif Olav Alnes.

Han fortsetter med å påpeke at Karsten Warholm gikk for gull i Amsterdam-EM for to år siden også. Da så det veldig lovende ut etter semifinalen (norsk rekord 48,84). Men etter å ha gått ut i hundre, som vanlig, spilte motvind (syv sekundmeter), og sårbar og dårlig teknikk, ham et puss i finalen.

Warholm ledet ved hekk åtte, kom «totalt ut av balanse» og endte på 6. plass – 84 hundredeler bak Tyrkias cubanskfødte gullvinner Yasmani Copello (31). Leif Olav Alnes sier at Copello – som tok sølvmedaljen bak Warholm i London-VM 2017 og bronsemedaljen i Rio-OL (Warholm nummer ni) – fortsatt «er den som er farligst».

– Han er stabil, en utrolig flink utøver, sier Alnes – som tilføyer at «Europa-feltet» på 400 meter hekk stort sett ser ut som det gjorde for to år siden.

På 400 meter «tok» Karsten Warholm ett løp 11. juli for å «sikre seg» direkte kvalifisering til semifinalen i EM. Med tiden 45,14 er han nummer seks på årsbestelisten i Europa.

I EM er det tre semifinaler på 400 hekk og 400 flatt. De to beste fra hvert heat og deretter løperne med de to beste tidene totalt går til finalen. Med hensyn til ranking som er grunnlaget for banevalget i finalen, lønner det seg å løpe fort(est) i semifinalen.

– Ideelt sett lønner det seg å være blant de to beste, men samtidig ikke svi av for mye, sier Leif Olav Alnes.