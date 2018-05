TRENER GODT: Karsten Warholm under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Warholm-trener før sesongstart: – Ser veldig lovende ut

Publisert: 18.05.18 12:13 Oppdatert: 18.05.18 13:01

Karsten Warholm (21) sesongåpner ikke før 31. mai – men «garanterer» at han kommer til å springe fort fra første meter.

– Dere kommer ikke til å se meg gå forsiktig ut. Det kan jeg garantere at jeg ikke kommer til å gjøre, sier verdensmesteren på 400 meter hekk rundt to uker før Diamond League-stevnet i Roma. Den 7. juni fortsetter det med tradisjonsrike Bislett Games.

– Bislett sitter «langt der fremme», men jeg liker å ha et godt løp i beina inn mot en slik begivenhet, sier Warholm.

Altså vil han løpe fort allerede i Roma.

– Ja, selv om jeg vil bruke Roma som litt «prøve-og-feile»-stevne, så har jeg tenkt å løpe fort. Jeg kommer å springe med hjertet hele sesongen, fastslår løpegutten når VG treffer ham etter at han har lansert en ny sponsoravtale. Det handler om en millionavtale med Elkjøp.

Trener Leif Olav Alnes liker gjerne å ta sine forbehold, men sier det slik:

– Det ser veldig lovende ut. Det er ingen «utfordringer» av nevneverdig slag. Alt går etter planen.

Etter en tøff treningsvinter slipper han opp noe for eleven sin nå.

– Vi kan ikke drive vintertrening nå! Det blir kortere økter, mer intensivt, mindre volum.

– Ja, jeg trener veldig bra, sier Warholm selv.

– Det er ikke noe å utsette på. Men nå gjelder det å «få det ut». Det er den store greia.

Han forventer å løpe raskere i 2018 enn han gjorde i 2017, da det holdt til VM-tittel.

– EM er hovedmålet, men det hadde også vært kjekt om han kunne løpe fort på hjemmebane i Bislett Games, sier Alnes.

Med mamma og manager Kristine Haddal i spissen presenterte altså Team Warholm i går en ny sponsorkontrakt. Han har til nå vært veldig forsiktig med å kapitalisere på gullmedaljen fra London. Nå er en stor, treårig kontrakt i boks.

– Mamma lærer fort. Hun har aldri drevet som manager eller agent før, men hun er veldig flink, sier sønnen.

– Ikke minst tar hun mye av fra mine skuldre. Når vi leverer bra, så kommer sponsorene. Og da er det like greit at de møter en person som kjenner oss og vet hva vi vil ha, sier Warholm – og bruker som så mange andre idrettsutøvere «vi».

Egentlig jobber Haddal i Ulstein-konsernet, men nå blir det mye «Team Warholm».

– Jeg har gått ned i stilling, og har en fleksibel arbeidsgiver som lar meg fokusere på Karsten når det er behov for det. Vi har jo hatt et økt trykk det siste året, sier moren beskjedent.

– Er det stor pågang?

– Ja, vi er i den heldige situasjon at vi blir kontaktet ... Men vi er klare på at vi er langsiktige, og at vi har god tid på det med samarbeidspartnere.

Hun bruker også «vi» ...

