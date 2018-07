NY MEDALJE: Jakob Ingebrigtsen tok ny medalje i U20-VM, denne gangen på 5000-meter. Foto: Hasse Sjögren DECA Text&Bild

Jakob Ingebrigtsen tok VM-bronse: – Legendarisk

Jakob Ingebrigtsen (17) fortsatte storformen i U20-VM med bronse på 5000-meter, europeisk rekord og en forbedring av bestenoteringen med over 15 sekunder.

Tiden ble 13.20,78, og det er ifølge Norges Friidrettsforbund europeisk U20-rekord .

Det er også en forbedring av egen bestenotering på distansen på over 15 sekunder, fra 13.35,84.

– Å ta en bronse her er ekstremt stort. Jeg må ærlig si at jeg ikke har så mye peiling på 5000 meter. Jeg er utrolig godt fornøyd med å «perse» og ta bronse, det er helt drøyt, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK, og roses opp i skyene av pappa og trener Gjert.

Løpet i Tammerfors er hans aller første 5000-meter i konkurransesammenheng i år.

– Måten han gjør det på, er legendarisk. Det løpet går inn i historien som noe av det bedre en nordmann har gjort på løpebanen noen gang, sier pappa Gjert til kanalen, og får støtte av Ståle Jan Frøynes, utviklingsansvarlig i Norges Friidrettsforbund.

Frøynes mener det bare er tilfeldigheter som gjorde at det ikke ble gull, men er uansett fra seg av begeistring.

– Det er det mest fantastiske løpet, både taktisk og fysisk, jeg har sett av en nordmann siden Vebjørn Rodal tok OL-gull i 1996, sier han til VG, og kaller det en «enorm prestasjon».

I finalen lå 17 år gamle Ingebrigtsen tidlig et stykke bak i feltet, men spiste seg inn på den siste runden og forserte forbi tre stykker - og inn til bronse.

– Måten han gjorde det på, er bare helt fantastisk. Han lot afrikanerne gå i begynnelsen, og da han så at de slakket av, spiste han opp forspranget sakte, men sikkert. Det er bare tilfeldigheter at han ikke vinner, men bevare meg vel ... For et løp, sier Frøynes.

Dermed fulgte Jakob Ingebrigtsen opp VM-sølvet på 1500-meteren torsdag, i U20-VM i Tammerfors, selv om han på forhånd uttalte at han ikke hadde tro på medalje på 5000 meter.

Edward Zakayo fra Kenya tok gull med tiden 13.20.57, foran landsmann Stanley Waithaka Mburu. Ingebrigtsen var eneste europeer blant de syv beste og slo forhåndsfavoritten Selemon Barega fra Etiopia, som har årets nest beste notering - i verden.

Også Simen Halle Haugen deltok i finalen. Han endte på ellevteplass med tiden 14.25.37.

