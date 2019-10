SVENSK OPPTUR: Kalle Berglund gikk til finalen i VM i denne semifinalen, der han blant annet slo ut Filip Ingebrigtsen. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

Gjert Ingebrigtsen reagerer på svenske Kalles trenings-kopi: - Det er merkelig

Gjert Ingebrigtsen (53) mener Kalle Berglund (23) burde spurt om lov før han kopierte deres treningsopplegg. Ifølge Aftonbladet stammer inspirasjonen fra forskeren Leif Inge Tjelta, som har vært tett på familien i en årrekke. Det overrasker Ingebrigtsen.

Berglund har hatt stor fremgang i VM og tok seg overraskende til finale blant annet på bekostning av Filip Ingebrigtsen (26). I finalen satte han ny svensk rekord og ble nummer ni. Etterpå snakket han varmt om inspirasjonen han har hentet fra Ingebrigtsen-familien.

– Jeg har bare kjørt på med mye 1500-meterstrening, ett år av deres trening, sier han til Aftonbladet, som skriver at han lo mot Jakob Ingebrigtsen (19) i pressesonen etter løpet.

Også etter semifinalen sa svensken til VG at han har blitt inspirert av familien Ingebrigtsen, deres trening og kompromissløshet.

– Åpenbart har den hatt en bra effekt og jeg har kommet i god form. Jeg byttet trening for ett år siden, og deres måte å trene på har lyktes for meg også, og det er klart de har inspirert meg mye de siste årene.

I finalen ble Jakob Ingebrigtsen nummer fire, mens svensken ble nummer ni:

Ifølge den svenske avisen har hans trener Janne Bengtsson hentet inspirasjon fra Ingebrigtsen såkalte doble terskeløkter, der de trener to økter med intensitet i løpet av en dag, tre ganger i uken. Dette sto det også om i Tjeltas forskning på Ingebrigtsen familien.

Forskningspublikasjonen «Three Norwegian brothers all European 1500 m champions. What is the secret. ble publisert i International Journal of Sports Science & Coaching, før VM.

Men i publikasjonen kom det frem hovedtrekk og ikke detaljerte opplysninger om spesifikke økter Ingebrigtsen-brødrene gjennomfører.

REAGERER PÅ SVENSK OPPLEGG: Gjert Ingebrigtsen etter finalen. Foto: Lise Åserud

– Vi har vært i kontakt med den norske fysiologen Leif Inge Tjelta og fått disse rådene. Vi har vært inne på det her selv også, men der fikk vi mer spesifikke råd, som vi har fulgt, sa den svenske treneren Janne Bengtsson ifølge avisen før semifinalen i VM.

Gjert gjorde det søndag klart overfor Aftonbladet, slik han også antydet over VG dagen i forveien, at han ikke syns det er topp at utøvere kopierer dem og at det er noe de har rettigheter til. Han mener at Berglund burde spurt om lov til å bruke deres treningsopplegg i sitt eget opplegg.

– Det er merkelig at man anvender det uten videre, sier han og lurer på hvordan de har fått tak i det.

Når Aftonbladet forteller at svenske Berglunds trener har fått råd fra Tjelta, sier faren og treneren til de tre Ingebrigtsen-brødrene:

– Ja... Det er merkelig. Det overrasker meg, sier han, før han fortsetter:

– Det Leif Inge Tjelta får vite av oss er konfidensielt. Det vet Leif Inge veldig godt, sier Gjert Ingebrigtsen.

Til det svarer svenske Berglund til Expressen at Tjelta ikke har «plapret» og at det er ganske åpent hvordan de trener etter hans mening. Da han får høre at Gjert mener han burde spurt om lov til å kopiere opplegget svarer han:

– Hva skulle jeg bedt om lov til, spør Berglund.

Leif Inge Tjelta ønsker ikke å kommentere saken eller sin rolle overfor VG.

– Jeg har ingen andre kommentarer til saken enn det Berglund har uttalt, skriver Tjelta i en SMS.

