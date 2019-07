SUPERSESONG: Jakob Ingebrigtsen har flere klasseløp bak seg denne sesongen. Her fra Bislett Games. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Kaggestad mener Jakob Ingebrigtsen (18) kan bli like god på 5000 meter

Jakob Ingebrigtsen har vist knallform før møtet med noen av verdens beste 5000-meterløpere lørdag. Johan Kaggestad er overbevist om at 18-åringen er i stand til å slette den 15 år gamle norske rekorden og være klar for tider under 13 minutter fremover.

Nå nettopp

Flere av løperne i 5000-meterfeltet under Diamond League-stevnet i London lørdag har løpt på tider under 13 minutter. Og Jakob Ingebrigtsen kommer fra to verdensklasseløp på rad med tider på 3:30-tallet på 1500 meter. Dersom det blir satt fart på løpet i helgen, tror Kaggestad den 15 år gamle norske rekorden til Marius Bakken på 13.06,39 nå ryker.

– I aller høyeste grad. Steget hans passer vel så bra til en 5000 meter, som en 1500 meter. Han løper så avslepent og økonomisk. Og han har ingen problemer med å holde snittfarten. Han har også kapasitet til en sisterunde på 56–57 sekunder og da faller den rekorden, sier Kaggestad til VG.

Ingebrigtsen utfordret verdens beste 1500-meterløper i Monaco forrige uke:

Den tidligere landslagstreneren trente Grete Waitz og Ingrid Kristiansen, som satte verdensrekorder og tok VM-gull på 80-tallet. Den mangeårige utholdenhetseksperten i Olympiatoppen kommenterer nå Tour de France for TV 2. Han legger merke til hvordan fenomenet Ingebrigtsen omtales i utlandet.

– Jeg har vært utrolig imponert i flere år, og jeg leser også en del utenlandske aviser som er helt over seg over det han presterer, sier Kaggestad.

Samtidig får han motbør fra tidligere olympisk mester på 800 meter Vebjørn Rodal.

les også Rodal om Ingebrigtsen: – Jakob har 3,29 i kroppen

– Jeg er litt usikker på om han er for stor og tung til å bli en verdensener på 5000 meter. Jeg er nok foreløpig uenig med Kaggestad. Jeg mener han har bedre anlegg for 1500 meter. Men jeg går ikke i kjelleren om jeg tar feil, sier Rodal.

Han mener feltet i London vil passe perfekt for Ingebrigtsen.

– Men den norske rekorden til Marius Bakken er ikke gjort av seg selv, sier Rodal.

I starten av juni forsøkte Filip Ingebrigtsen seg på den norske rekorden til Marius Bakken, etter en trøblete vår. Da kjempet han med rekordtiden til han ble stokk stiv på slutten av løpet og løp inn til 13.11,75. Siden har han vist langt bedre form på mileløp og 1500-meter, men lillebroren Jakob (18) har vært bedre i de siste løpene.

Og under EM i fjor kunne brødrene feire etter at både Jakob og Henrik Ingebrigtsen viste konkurrentene ryggen på en overbevisende måte på 5000-meteren i EM:

Kaggestad er klar på at Jakob Ingebrigtsen vil kunne prestere tider på 12.50-tallet på 5000 meter og ned mot 3.28 på 1500 meter fremover. Men han påpeker at progresjonen ikke trenger å skje fort for løperen som også er junior neste år.

– Det er ingen grunn forhaste seg. Han bør holde seg til 1500 meter fremover, sier Kaggestad.

Broren Filip har den norske rekorden på 1500 meter, mens Henrik Ingebrigtsen holder rekordene på mile og 3000 meter, etter at han slettet Marius Bakkens norske rekord på 3000 meter under Bislett Games i juli.

Henrik Ingebrigtsen løper 5000 meter under et stevne i Belgia lørdag kveld og Filip Ingebrigtsen løper mile i London søndag.