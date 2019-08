I VERDENSTOPPEN: Jakob Ingebrigtsen i spurtduell mot Hagos Gebrhiwet under 5000-meteren i London for halvannen uke siden. Foto: NEIL HALL / EPA

Kan bli brennhett i Qatar-VM: – Skal ikke tilpasse oss varmen

LONDON/OSLO (VG) Det ligger an til stekende temperaturer i Doha under VM. Men Gjert Ingebrigtsen mener løpersønnene ikke trenger varmetilpasning før mesterskapet i Qatar.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Friidretts-VM arrangeres i år halvannen måned senere enn vanlig for å unngå den verste heten i Persiabukten. Men selv da skal maratonløpet arrangeres midt på natten for å gi utøverne levelige forhold. Men Gjert Ingebrigtsen mener varmetilpasning til Qatar-hete ikke trengs for Ingebrigtsen-brødrene før mesterskapet.

– Vi skal ikke tilpasse oss varmen for det er ikke varmt der. Vi er ikke helt sikre på hva vi gjør. Vi ser det an, sier Gjert Ingebrigtsen til VG vel vitende om at det er installert et avkjølingssystem på stadion i Qatar under VM.

Til nå i sesongen har sønnene imponert med flere norske rekorder, som her i London:

Ifølge værstatistikken til yr.no er snittemperaturen i september, måneden da VM starter i Doha, 32,2 grader. Men det kan variere fra 26 til 38 grader på denne tiden av året. Gjert Ingebrigtsen tror avkjølingssystemet på stadion i Doha gir temperaturer på 22–23 grader inne på banen under øvelsene.

– På stadion blir det ikke ille. Men det er omgivelsene. Man skal ikke tilbringe hele livet inne på stadion. Du skal bare løpe der, sier Gjert Ingebrigtsen.

TETT PÅ SØNNENE: Gjert Ingebrigtsen under Diamond League-stevnet i London.

Sønnen Filip Ingebrigtsen, som nylig løp under 3.50 som første nordmann på mileløpet i London, er selv klar på at de ikke kan oppholde seg i Norge før VM, men vet ennå ikke hvor de ender.

les også Ingebrigtsen-manager spår lønnsfest for Jakob (18): – De er helt ville etter ham

– Det er klart at vi ikke kan komme fra norsk høstvær til å løpe fort i Doha. Vi må nok være en annen plass enn i Norge. Men om vi skal være i Doha på precamp er litt usikkert, sier Filip Ingebrigtsen.

Han er usikker hvor lang tid i forveien de burde være på plass i Doha.

– Det er langt mesterskap. Jeg tror man må komme noen dager før og i alle fall ha vært en annen varm plass inn mot mesterskapet. Men vi må se på det, sier Filip Ingebrigtsen.

les også Ingebrigtsen vil gå for vågal VM-plan

Sportssjef i Friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, opplyser at norske utøvere drar i tre puljer til Qatar i forkant av mesterskapet.

– Det gjør at alle får ti dager der nede før første konkurranse. Det er i henhold til anbefalinger fra helseteamet, VM-arrangør og det internasjonale friidrettsforbundet, sier Slokvik som la merke til at temperaturen i fjor, i samme tidsrom som VM skal arrangeres i høst, lå på 35 grader om kvelden.

Han sier det i prinsippet er et krav til utøverne å ha en precamp i forkant, så man forbereder seg på varmen. Men han sier noen utøvere kjører et litt tilpasset opplegg. Slokik mener at Ingebrigtsen kan ende i Roma i forkant av mesterskapet, etter høydeopphold i St Moritz, før de kommer til Doha og dermed gjør varmetilpasninen stegvis.

– Det er en todelt grunn til at vi reiser. En ting er å vende seg til temperaturene. Selv om det er aircondition på stadion så skal man leve og bo i varmen. Så er vi der for å høste erfaring og med fagfolk fordi vi skal til OL i Tokyo ett år senere, der man er nødt til å ha en precamp for å tilpasse seg varmen.

les også Nå løper Warholm inn millioner

Johan Kaggestad, tidligere landslagstrener i friidrett, var sist i Doha under Sykkel-VM i 2016 for TV 2. Han opplevde varmen som et «helvete».

– Det er det ikke trivelig å være. Jeg er enig i at aircondition på stadion hjelper, men jeg tror det er viktig å være varmeakklimatisert før man drar. Spesielt dersom man skal løpe 5000 meter, sier Kaggestad som anbefaler å være minst mulig tid i Doha og heller velge et annet varmt sted i 10–12 dager før mesterskapet.

Publisert: 01.08.19 kl. 23:53

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post