Stav-kometen klarte OL-kravet: Mer å gå på

Om nøyaktig ett år starter OL i Tokyo. Sondre Guttormsen (20) markerte dagen med å kvalifisere seg da han hoppet 5,80 og forbedret sin norske rekord i stav.

– Jeg hadde noen ok forsøk på 5,85 også. Det er ikke umulig at det blir en pers til i sommer, sier Guttormsen på telefonen til VG fra Leverkusen i Tyskland.

– Jeg vil gjerne perse hvert år. Nå har jeg klart det også i år.

I august i fjor slo Guttormsen Trond Barthels norske rekord fra 1996 da han klarte 5,75 i EM-finalen i Berlin. Onsdag tok han et nytt steg mot verdenstoppen i et stevne der tre hoppere var over 5,80 og Guttormsen ble nummer to.

– Det ser ut som om du har potensialet til å hoppe enda høyere?

– Ja, det tror jeg på. Jeg har mer å gå på.

– Hva betyr det å ha klart OL-kravet?

– Det blir selvfølgelig lettere å planlegge neste sesong. Jeg trenger ikke tenke på å kvalifisere meg, jeg kan bare tenke på å prestere i OL.

Guttormsen forteller at han skal være med i NM, så lag-EM – og forberede seg mot VM i Doha.

– Det var varmt og vindstille i Leverkusen. Tyskerne er flinke til å lage god stemning, sier Guttormsen, som rett etter rekordhoppet gikk bort og klemte trener Gustaf Hultgren.

Sist helg ble Pål Haugen Lillefosse europamester i U20-klassen, så Norge er altså i ferd med å bli en nasjon å regne med i stavsprang. Hvorfor er det blitt slik, spør vi Sondre Guttormsen:

– Jeg har trent med min far siden jeg var åtte år, så jeg kan ikke snakke for så mange flere enn meg selv og broren min. Men det har vel med at når noen hopper høyt, så blir andre motivert. Pål og jeg har konkurrert gjennom mange år.

Sondre Guttormsen føler at han har tatt et steg siden i fjor:

– Det har blitt enda et år med god trening, jeg har blitt enda litt raskere og sterkere og forbedret meg teknisk. Dessuten hopper jeg med bedre staver.

Sergej Bubka er fortsatt den som har hoppet høyest utendørs: 6,14 i Sestriere i 1994. Innendørs er franske Renaud Lavillenie best med 6,16 – satt i Bubkas hjemby Donetsk i 2014.

Publisert: 25.07.19 kl. 05:46