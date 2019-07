FULL FART OPPOVER: Jakob Ingebrigtsen her i spurten mot Hagos Gebrhiwet på 5000-meteren i London i helgen. Foto: John Walton / PA Wire

Ingebrigtsen-manager spår lønnsfest for Jakob (18): – De er helt ville etter ham

LONDON (VG) Jakob Ingebrigtsens superløp denne sommeren sender ham opp blant utøverne som får best betalt for å stille opp, forteller hans manager Daniel Wessfeldt. Bislett-direktør Steinar Hoen mener det kan skje allerede denne høsten.

Far og trener Gjert Ingebrigtsen og den svenske manageren Daniel Wessfeldt spøkte og lo med at det var «pay day» etter Jakob Ingebrigtsens 5000 meter-løp i London og 2. plass bak stjernen Hagos Gebrhiwet.

Fremover skal suksessen gi avkastning på et helt annet nivå, etter at 18-åringen har etablert seg helt i verdenstoppen både på 1500 meter, engelsk mil og 5000 meter den siste måneden.

– Når det gjelder startpenger kommer Jakob til å stige opp til det høyeste nivået blant alle internasjonale friidrettsutøvere. Han løper en øvelse som er den mest konkurranseutsatte, han er hvit og kan klare hva som helst. Det finnes ingen arrangører som ikke vil ha ham og ikke er klare for å betale, sier Daniel Wessfeldt, Ingebrigtsens svenske manager, til VG etter fantomhelgen til Ingebrigtsen:

Selv sier Jakob Ingebrigtsen dette på spørsmål om hvordan prestasjonene denne sommeren påvirker økonomien:

– Det er selvsagt slik at friidrett ikke er den mest lønnsomme idretten i verden, men når man er oppe på dette nivået her, så snakker man om Ronaldo, Messi og Neymar-nivået hvis man sammenligner med fotball. Og det står overalt hvor mye de tjener. Det er ikke snakk om noe slikt her, men rent nivåmessig er det der vi er, sier Ingebrigtsen.

INGEBRIGTSEN-MANAGER: Daniel Wessfeldt i London sist helg. Foto: Nils Christian Mangelrød/VG

Wessfeldt forteller at han har jobbet med Ingebrigtsen-familien i fem år. Nå har de også slått gjennom kommersielt.

VG skrev i 2012 at Bolt fikk rundt halvannen million kroner for å løpe på Bislett. Per i dag er det ingen som er i nærheten av slike summer i friidretten lenger.

– Jeg vil ikke snakke så mye om hvor mye penger det er, men vi kan sammenligne han med Steve Cram og Sebastian Coe da de var de beste og løp «drømmemilen» på Bislett Games. Så stor kommer han til å bli og jeg vil si han allerede er det, sier Wessfeldt, som smilte bredt i London denne helgen.

Han representerer også den unge stavsprang-stjernen Armand Duplantis (19), som konkurrerer for Sverige. Han mener de to er de største ungdommene i internasjonal friidrett. Men samtidig påpeker han at mellomdistanse er en langt større øvelse enn stavsprang.

Nettstedet Lets Run har omtalt estimater på at enkelte etablerte toppløpere kan tjene helt opptil drøye fem millioner kroner på sine avtaler med utstyrsleverandørene.

Ingebrigtsen er allerede inne i en langvarig avtale med utstyrsgiganten Nike og den vil gi solid avkastning fremover.

– Nike er helt ville etter ham. Mellomdistanseløping for dem er det viktigste som finnes. Hans innsats går helt til høyeste toppen i Nike. De elsker «The Ingebrigtsen». Han har en lang avtale med dem, men avtalen er slik at dersom han blir bedre og vinner, så blir avtalen høyere og høyere, sier Wessfeldt.

Bislett Games-direktør Steinar Hoen gjør det klart at man ikke lenger kan tenke på Jakob Ingebrigtsen som en juniorutøver.

– Vi må glemme litt at han er 18 år. Han er nå med og kjemper i toppen. Han treffer på alle punkter. Han er supertalent pluss at han er ranket som nummer to i verden. Da åpnes lommebøkene på vidt gap, sier Steinar Hoen.

Han tror Ingebrigtsen kan være blant de best betalte utøverne i verden allerede den kommende høsten.

– Som stevnearrangør vil du ha verdensmesteren og den olympiske mesteren. Men du vil ha nummer én i verden. Warholm er verdensmester og er ranket som nummer én i verden. Jakob er dobbel europamester og ranket som nummer to i verden. Han klikker inn på alle spor for de som lager stevnet, sier Hoen.

Og pakken med brødrene ble ikke mindre attraktiv av Filip Ingebrigtsens mile-løp i helgen:

Hoen har hentet stjerner til Bislett Games i en årrekke. Han forteller at Diamond League-stevnenes avtaler med utøvere gjerne er underskrevet god tid i forveien, og at suksess vil ha en viss økonomisk forsinkelse.

– Betalingen er også avhengig av hvilket løp det er og det er et spenn på hvor mye man betaler utøverne, sier Hoen.

Han peker på at Warholm også er populær i London etter VM-gullet for to år siden og antar at London-avtalen kan ligge et sted mellom 150.000–200.000 kroner. I tillegg oppnår utøverne resultatbonuser blant annet fra utstyrsleverandøren og premiepengene i Diamond League-øvelser ligger på 10.000 dollar for seier i et løp.