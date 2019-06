SENKET EGEN REKORD: Amalie Iuel, her under EM i fjor, senket sin egen Norgesrekord. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Iuel satte ny norgesrekord og klarte VM-kravet

Amalie Iuel (25) senket sin egen norgesrekord med 11 hundredeler og klarte VM-kravet under Grand Prix Gliwice i Polen.

Amalie Iuel vant sesongåpningen sin i Stockholm sist uke, og søndag løp hun inn til 55.15 på 400 meter hekk i Polen.

– Det var utrolig moro. Det var deilig å senke den rekorden så tidlig i sesongen og få unnagjort VM-kravet, sier en glad og lettet Amalie Iuel til VG.

VM-kravet er på 56 blank. Ifølge Iuel er det også innenfor OL-kravet for neste sesong, men der vil også det norske uttaket, form og andre faktorer spille inn.

– Jeg tror det kommer av mye bra trening i løpet av vinteren og at jeg har klart å holde meg skadefri. Jeg har ikke trent så veldig annerledes, men jeg hadde mitt første år med nytt treningsprogram i fjor, så det virker som kroppen har klart å venne seg til det nå, forteller 25-åringen.

Hun begynte å trene med Karsten Warholms suksesstrener Leif Olav Alnes i fjor.

– Leif er jo en kjempegod trener. Men han er så mye mer enn bare en trener. Han er en lifecoach og er veldig flink utenfor alt det som skjer på banen. Han har veldig mye erfaring og har vært i gamet lenge og har et godt øye for små detaljer.

– Kan vi håpe på den samme utviklingen som Karsten har hatt?

– Det kan jeg ikke love sier hun og ler, før hun fortsetter: det Karsten har gjort har vært helt sinnssykt. Men jeg vil utvikle meg jeg også, så jeg håper at den treningen som har funket for Karsten funker for meg og.

Neste på planen for Iuel blir Bislett Games i juni. Om det blir en plass i hovedstevnet er usikkert enda. Frem til det blir det restitusjon og god trening.

