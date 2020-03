FIRE MÅNEDER TIL OL: Gjert Ingebrigtsen har samlet alle sine tre løpergutter hjemme i Sandnes. Bildet er fra friidretts-VM Doha i fjor høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gjert Ingebrigtsen: Vi kan droppe OL uansett

Gjert Ingebrigtsen (54) sier at han og guttene hans kan komme til å droppe OL selv om det skulle gå etter planen og resten av norsk idrett bestemmer seg for å delta i Tokyo i månedsskiftet juli til august.

Nå nettopp

– Jeg synes det er vanskelig. Men om det skulle bli OL, og vi følte det var uforsvarlig, ville vi ikke dra – hvis vi mente risikoen var for høy. Uavhengig av hva norsk idrett måtte mene, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om den siste utviklingen når det gjelder sommer-OL i Tokyo 24. juli til 9. august.

Søndag besluttet Den internasjonale olympiske komité (IOC) å avgjøre mesterskapets skjebne innen fire uker. Samme dag skrev Sebastian Coe, presidenten i Worls Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet), et brev til IOC-president Thomas Bach der han foreslår at OL blir utsatt.

Ifølge Inside The Games grunngir han det med at situasjonen rundt coronaviruset ikke gjør det gjennomførbart eller ønskelig.

Canadas olympiske komité meddelte samtidig, som første nasjonale olympiske komité, at kanadiske utøvere ikke vil delta i OL og Paralympics i Tokyo (25. august til 6. september) slik mesterskapene er planlagt.

Gjert Ingebrigtsen understreker overfor VG at «vi» ikke skal ha en mening om det skal avholdes OL eller ikke. Han tilføyer at blir det OL, blir det OL. Blir det ikke OL, blir det ikke det. Han gjentar imidlertid at «skulle det bli OL, må vi uansett ta en vurdering om vi skal være med.»

– Jeg synes det er unødvendig at alle skal ha en mening om alt til enhver tid. Alle kan ikke redde verden. Men det kan Sebastian Coe. Lederne må ta ansvar. Coe må sørge for at konkurransene holdes innenfor forsvarlige rammer, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Vi sitter ikke med den oversikten. Hvis det baller på seg inn i granskauen, som det åpenbart gjør, og man utsetter seg for åpenbar risiko, da blir det umulig å gjennomføre. Men man kan ikke forvente at alle vet hvordan verden ser ut, forklarer han.

Hvis ikke coronapandemien hadde inntruffet, ville «Team Ingebrigtsen» med Jakob, Filip og Henrik vært i ferd med å pakke koffertene nå. Men deres planlagte høydeleir i Flagstaff i USA rundt påsketider er naturlig nok avlyst. Det er den også for fem andre norske friidrettsutøvere. Noen av dem skulle ha reist allerede 25. mars.

Filip Ingebrigtsen, kona Astrid Mangen Ingebrigtsen og deres nyfødte datter Ellie har ifølge Gjert Ingebrigtsen «kjørt bort» til Sandnes fra sitt bosted i Oslo slik at Filip nå kan trene sammen med sin lillebror og storebror, som i likhet med trener og far Gjert er bosatt i Sandnes.

På spørsmål om de har måttet endre nåværende planer på grunn av coronakrisen og IOC ferske beslutning om fire ukers betenkningstid, svarer Gjert Ingebrigtsen at det er business as usual.

– Men etter hvert må vi sette oss ned og se på sesongen. IOC har sagt at de vil ta en beslutning i løpet av fire uker. Det er ikke slik at vi har det travelt, sier han.

Filip og Jakob Ingebrigtsen er kvalifisert for og skal etter planen løpe 1500 meter i OL. Henrik Ingebrigtsens plan er å løpe 5000 meter. Han har ikke klart tidskravet til OL. Han er imidlertid OL-klar i henhold til rankingen, som også gjelder som kvalifisering.

Gjert Ingebrigtsen påpeker at OL har ulik betydning for utøverne internasjonalt. For amerikanske utøvere er OL enormt viktig. Deres eksistens som idrettsutøvere står og faller ofte på deltagelse eller ikke deltagelse. Han tror en beskjed om at OL ikke blir noe av i år, medfører at mange legger opp umiddelbart fordi det for dem ikke vil være mulig å fortsette.

– Jeg har ikke opplevd det. Men for mange er OL en stor, stor motivasjon. Hvis de ikke kan fortsette fordi det blir avlyst, vil det være veldig trist. Idretten vi bli en fattigere arena, sier han med tanke på alle som vil forsvinne fra den etter en eventuell OL-kansellering.

Gjert Ingebrigtsen sier det ikke. Men Sebastian Coe viser også til at en OL-utsettelse med ett år vil gi trøbbel for friidretten. VM er planlagt i Eugene i Oregon på samme tid neste år. Denne sesongens tre første Diamond League-stevner i Doha og Kina (2) er allerede innstilt, mens friidretts-EM i Paris et par uker etter OL – slik det er planlagt – står i fare for å ryke.

– Hvis OL, EM og Diamond League faller ut, vil det for det store flertallet være ubetydelig. Men for dem som har dette som jobb, ville det være som å bli utestengt fra arbeidsplassen sin uten å få betalt. For dem er ikke idretten ubetydelig, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han peker på at mens lagidrettsutøvere i Norge, i fotball, ishockey og håndball, blir permittert og dermed får penger fra NAV, blir ikke individuelle utøvere fanget opp på samme vis. Han gir uttrykk for at dette ikke rammer «guttene» hans, men det gjelder for mange norske OL-aktuelle utøvere.

– Dette er deres eksistensgrunnlag. Ikke minst utøvere internasjonalt. Det er ikke mange land som har samme sosiale profil som vi i Norge, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han mener også at ikke alle utøvere er så heldige at de har treningsutstyr hjemme, og han kommer med et slags oppgitt sukk over at utøvere som søker seg utendørs for å trene blir utsatt for irritasjon og kritikk. Det er åpenbart at Gjert Ingebrigtsen har mer på hjertet nå det gjelder den saken. Han etterlyser «en balansert diskusjon» om mange sider ved situasjonen coronaepidemien har satt oss i.

Han konkluderer imidlertid med at OL eller ikke «er trist for alle», men at det i den store sammenhengen betyr lite.

– Det er bare idrett, sier Gjert Ingebrigtsen.

Publisert: 23.03.20 kl. 11:18

Mer om Coronaviruset Gjert Ingebrigtsen

