Corona-stengt i Sør-Afrika: – Bare å komme seg hjem

OL-satsende Line Kloster (30) satte personlig rekord i Sør-Afrika lørdag. Men tirsdag måtte friidrettsutøveren avbryte sesongoppkjøringen i Potscheftsroom fordi treningsanlegget der stenges umiddelbart på grunn av coronaviruset.

– Det er interessante tider å reise på. Men det er bare å komme seg hjem, sier Line Kloster til VG over telefon fra universitetsbyen Potscheftsroom, beliggende sørvest for Johannesburg.

Hun dro alene fra Norge 2. mars til «Potsch», et kjent treningsleir-sted for norske friidrettsutøvere. Etter planen skulle sesongforberedelsene hennes drøyt 1300 meter over havet vare til 24. mars. Etter beskjeden om at treningsanlegget er stengt fra onsdag, har hun klart å skaffe seg flybillett hjem til Norge i dag.

– Det er universitet som drifter treningsområdene. Nå avsluttes all aktivitet. Ingen får lov til å trene, jeg drar hjem til karantene, sier Line Kloster.

Hun står utenfor elitelagene til Norges friidrettsforbund.

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet forteller at følgende utøvere på forbundets elitelag befinner seg i utlandet:

Hekkeløper Isabelle Pedersen er i Los Angeles, sleggekaster Beatrice Nedberge Llano er i Phoenix i Arizona, stavhopper Lene Retzius bor og oppholder seg i Sveits, 10-kjemper Martin Roe bor sammen med sin danske kone og parets barn i Danmark, maratonløperne Sondre Nordstad Moen og Weldu Negash Gebretsadik har gjennom vinteren trent i høyden i Kenya og Etiopia. Det gjør de fortsatt. Kulestøter Marcus Thomson bor og trener i svenske Växjö.

To utøvere er satt i karantene etter hjemkomst fra utlandet: Stavhopper Sondre Guttormsen er tilbake fra USA, mens kappgjenger Håvard Haukenes kom hjem fra høydeopphold i Spania mandag. Han har påbegynt sin 14 dager lange karantene i hjembyen Bergen.

Line Kloster mottar økonomisk støtte fra sin klubb Vidar. Hun har trent sammen med en stor kontingent internasjonale friidrettsutøver i Potscheftsroom, blant andre en annen norsk utøver - som dro hjem til Norge mandag - en svensk utøver og fire finske. Hun forteller at noen utøvere ankom mandag, og at de nærmest må snu i døren.

Lørdag senket hun sin personlige rekord på 400 meter flatt til 52,43 sekunder i et stevne i Potscheftsroom. Det er nest beste tid oppnådd av en norsk utøver. Målet hennes er å kvalifisere seg for 400 meter hekk i OL i Tokyo i månedskiftet juli til august. Bestetiden hennes på langhekken er ni hundredeler bak OL-kravet, og «OL er innen rekkevidde». Hun er kvalifisert for EM i Paris i slutten av august.

– Målet mitt er å komme til OL, og gjøre det best mulig der. Men EM er viktigere. Jeg har en bedre sjanse til å gjøre det bra der, sier Line Kloster.

Hun tilføyer imidlertid at dette er hennes siste OL-sjanse. Hun håper det ikke blir avlyst. Hvis det skulle skje, «da blir det vanskelig å motivere seg» til å fortsette friidrettskarrieren.

Tirsdag skulle hun etter opprinnelig plan ha deltatt i sin andre konkurranse i Potscheftsroom. Den ble kansellert i går. Hadde den ikke blitt avlyst, sier Line Kloster at hun ville blitt værende hvis også styrketreningrommet hadde holdt åpent. Det ville ha vært «gulroten» verd ulempen å bli corona-fast i Sør-Afrika.

På spørsmål om nylig rapport økning av antall smittetilfeller i Sør-Afrika og hennes oppfatning av coronasmitte-utbredelsen i området hun har oppholdt seg de siste to ukene, svarer Line Kloster at hun har et - om enn overfladisk - inntrykk av at «de var tidligere ute» med tiltak enn Norge.

– Folk som er kommet hit fra Europa er blitt hentet på flyplassen og eskortert hit, rett i karantene. Fra i morgen vil alle tilreisende fra risikoområder i Europa bli stoppet på flyplassen. Forhåpentligvis er det tidlig nok, sier hun med tanke på de sørafrikanske smitteverntiltakene.

– Ved et utbrudd her, blir det antakelig kaos, mener Line Kloster.

PS! Tirsdag kom meldingen om at de tre første stevnene i Diamond League er avlyst: Ett i Doha og to i Kina, i henholdsvis april og mai.

Publisert: 18.03.20 kl. 10:25

