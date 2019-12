FAMILIELYKKE: Astrid Mangen Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen giftet seg i september i fjor, i Mangen kapell. Til høyre: Henrik Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen og Lars Mangen Cederkvist. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Blir far om tre måneder: – Kan ta pappaperm etter karrieren

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Filip Ingebrigtsen (26) og kona Astrid Mangen Ingebrigtsen (25) skal bli foreldre om tre måneder. Den vordende far sier litt spøkefullt at han neppe får tid til å ta ut pappaperm før etter at karrieren som løper er over.

Nå nettopp

– Jeg kan ta pappaperm når jeg har lagt opp. Men da blir det kanskje ikke så mye barnevogn-trilling, svarer han på spørsmål om uttak av pappapermisjon kan komme til å by på problemer med hans jobb som mellomdistanseløper i verdenstoppen.

Sprinteren Astrid Mangen Ingebrigtsen avsluttet siste sesong i forbindelse med NM på Hamar i august. Snaut to måneder senere ble det kjent at hun var gravid. Ifølge ektemann Filip har hun termin i begynnelsen av mars. Han sier det er et bevisst valg, og at «hvis det var to» (barn) ville det innebåret et større inngrep i hans hverdag og måte å satse på.

I hele januar skal han tradisjonen tro være på treningsleir i Sør-Afrika sammen med brødrene Jakob (19) og Henrik (28). Kommende sesong er det OL i Tokyo i månedsskiftet juli til august og EM i Paris den siste uken i august. Han hevder at han ikke er så veldig stresset når det gjelder familieforøkelsen, og at han har sett hvordan Henrik – som har to barn med Liva Børkja Ingebrigtsen (23) – «har løst det».

– Jeg ser det slik, at det ikke blir en total omveltning av livet. Det blir bare en del av livet. Jeg må selvfølgelig ta hensyn til det, fordi det er en ny, stor ting som skjer. Men vi legger opp til at det skal fungere opp mot det livet og den jobben jeg har, sier Filip Ingebrigtsen.

– Jeg vil nok gjøre det litt annerledes enn Henrik. Men det ville ikke nødvendigvis være så kjekt å utsette det på ubestemt tid. Du kan ha en like stor glede av å dele det med ungene mens du holder på (med toppidrett), tilføyer han.

Astrid Mangen Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen bor i Oslo.

Storebror Henrik med familie, far og trener Gjert og mor Tone – med syv barn – og lillebror Jakob og hans samboer Elisabeth Asserson bor i Sandnes. Filip påpeker at konas familie holder til i geografisk nærhet, samt at «Team Ingebrigtsen» allerede har mer enn nok å holde fingrene i med tanke på barnevakt.

– Det blir lettere og bedre her, sier han.

Henrik Ingebrigtsen tror ikke Jakob må finne seg i å være mer alene når Filip må tre inn i farsrollen.

– Vi kommer til å prioritere det sportslige på samme måte. Min erfaring er at vi vil ta de samme valgene, selv om det svir litt mer med hensyn til dem du har hjemme. Vi har fått aksept for det hjemme, sier han med tanke på det store antall dager Team Ingebrigtsen er på reisefot.

Henrik Ingebrigtsen vedgår at det kanskje er «litt uhørt» i dagens samfunn. Men i deres sirkler er det slik at «damene» tar hånd om barna mens «vi» – mennene – reiser mye og tar sportslige hensyn hele tiden.

– Dessverre er det slik for Filip og meg, sier Henrik Ingebrigtsen.

PS! Filip Ingebrigtsen var plaget av «sting» i mageregionen og måtte bryte 5000-meteren under VM. Under Hytteplanmila senere i høst «var det verre enn noen gang». Etter en omfattende utredning og behandling, kjente han ingenting til den under terreng-EM i Portugal 8. desember.

Publisert: 16.12.19 kl. 08:16

Mer om