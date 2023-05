NYE BYKS: Leif Olav Alnes og Karsten Warholm har store ambisjoner foran den kommende sesongen.

Warholms kontraster: − Det er ganske unikt

BISLETT (VG) Fra 2017 til 2021 gikk nesten alt som en drøm for Karsten Warholm (27). Nå nærmer det seg tid for å revansjere det trøblete fjoråret – og han avslører at test-tidene ser lovende ut.

Warholms sesongåpning blir trolig under Bislett Games torsdag 15. juni. Til tross for at Dimna-løperen fikk med seg EM-gull i fjor, ble sist sesong i stor grad ødelagt av en strekkskade han fikk under sesongpremieren i Rabat. Hekkeløperen kaller skaden en liten «wake-up call».

– Når man ser det i retrospekt, er det lettere å se noen lysere sider nå, sier Karsten Warholm og forklarer:

– Det er veldig få som kan gå fem sesonger uten å ha noe trøbbel som stikker kjepper i hjulet. Det er ganske unikt, det er det positive. Så er det sånn at 2021 var en enormt bra sesong. Vi hadde tatt veldig mange store steg, da er det kanskje naturlig at det blir en større slitasje på kroppen. Men jeg tror på at det bare var en litt uheldig hendelse på et dårlig tidspunkt.

Fra 2017–2021 tok han OL-gull, to VM-gull og EM-gull. Mellom 2019 og 2021 vant han 400 meter hekk under elleve Diamond League-stevner. Fremgangen var nærmest konstant.

– Kan skaden være med å forlenge gnisten din for dette?

– Ja, for det er ikke en skade som skal følge meg. På kort sikt har det gjort meg mer motivert og lysten på å springe løp. Jeg fikk et ufrivillig avbrekk som minner meg på hvor glad jeg er i det jeg driver med.

NÆRMER SEG SESONG: Amalie Iuel, Leif Olav Alnes, Karsten Warholm og Elisabeth Slettum under en treningsøkt på Bislett stadion i mai. Her smører de seg inn med solkrem.

– Du sier du er bedre trent enn noen gang, betyr det at du løpere raskere enn noen gang?

– Det er det som er et veldig interessant spørsmål. Jeg mener det ikke nødvendigvis betyr at man løper raskere. Men det betyr at sjansen er mye større. På trening har jeg fått lagt ned mer arbeid enn noen gang. Tidene i vinter viser at vi er veldig godt i rute, sier Warholm.

Han jakter sin egne verdensrekord på 45,94 fra da han tok OL-gull i 2021. En måned tidligere satte han rekorden 46,70 på Bislett.

Info Karsten Warholm * Alder: 27 år (født 28. februar 1996 i Ulsteinvik) * Favorittøvelse: 400 meter hekk * Høyde: 1,87 m * Klubb: Dimna * Trener: Leif Olav Alnes * Meritter på 400 m hekk utendørs: * OL: Ett gull (2021) * VM: To gull (2017 og 2019) * EM: To gull (2018 og 2022) * Diamond League: To sammenlagttitler (2019 og 2021) * Rekord 400 m hekk: 45,94 (verdensrekord) * Rekord 400 m flatt: 44,87 (norsk rekord) Vis mer

– Konkurranseinstinktet var gjennom taket i Tokyo. Alt gikk stang inn. Jeg som driver med dette, merker at det (45,94) er en sinnssyk tid. Det er et vanskelig tall å matche, sier 27-åringen.

– Hvordan skal du kunne løpe kjappere med årene som går? Hvordan er det mulig når alderen blir høyere?

– Det som er veldig bra med Leif Olav Alnes, er at han er en unik trener med ekstremt mye erfaring og han er veldig smart. Han har mange verktøy og kommer med nye ting vi implementerer på ulike tider. Det kan være nye typer styrkeløft, nye variasjoner på intervall- og sprinttrening. Det gjør at du fortsatt kan flytte nivået, sier Warholm.

HOPP: Karsten Warholm gjør seg klar til lengre drag. I bakgrunn Amalie Iuel.

– Jeg tror fortsatt vi kan utvikle de kvalitetene man trenger i tiden som kommer, hvis vi styrer unna store problemer.

Leif Olav Alnes mener ting ser bra ut før sesongstart, men vil ikke love nye rekorder i sesongen som kommer. «Godt gjort er bedre enn godt sagt», er mantraet.

– Vi må prøve å få han i den beste versjonen av seg selv, så sitter det egne folk som tar tiden og finner ut det. Aldersfremgangen tror jeg han har lagt bak seg, men jeg tror ikke vi jobber mot tiden, sier Alnes.

LAG: Treningspartnerne Karsten Warholm, Amalie Iuel og Elisabeth Slettum. Underveis i øktene prater de om det meste.

Å gjøre litt om på treningen år til år, mener han er viktig av mange grunner:

– Det handler om å ha det litt artig og være nysgjerrig. Det er alltid noe i ermet vi kan bruke. Samtidig handler det om å ikke gjøre for mange tiltak på en gang, for da tror jeg det ene gode tiltaket slår det andre gode tiltaket i hjel. Det er ikke alltid kjøttsuppen blir bedre om man kaster fisk oppi.