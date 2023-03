Jakob Ingebrigtsen blir nok et sterkt norsk kort i årets Diamond League.

Shanghai må si fra seg Diamond League-stevne – Shenzhen-stevnet flyttes

Shanghai skal pusse opp begge sine største friidrettsstadioner og kan ikke arrangere årets stevne i Diamond League som oppsatt 29. juli.

NTB

Den for lengst planlagte moderniseringen ble satt på vent under pandemien, men nå er det ikke lenger noen vei utenom.

Samtidig som Shanghai-nyheten ble presentert, kunne også Diamond League-arrangøren opplyse om at stevnet i Shenzhen flyttes fra 3. august til 2. september. Det er første gang at Diamond League skal arrangeres i denne byen, og det er første gang på fire år at verdens beste friidrettsutøvere samles i Kina.

Der ble nesten all idrett satt på vent under pandemien.

Stevnet i Shenzhen er det 12. av i alt 13 stevner i Diamond League-serien denne sesongen. De stevnene skal brukes som kvalifisering til finalen i Eugene i USA 16. og 17 september.

Bislett Games arrangeres 15. juni.