Warholm: – Ikke alle som driver med idrett skal bli verdens beste

EM-helten Karsten Warholm (22) kaster seg inn i debatten som splitter Idretts-Norge – og slår et slag for idrettsglede og mestringsfølelse.

– Alle som driver med idrett skal ikke bli verdens beste ... det viktigste er vel at barnet ditt har kjent mestring og glede ved idretten, spør den ferske EM-gullvinneren på Twitter .

Debatten rundt satsing i barneidretten og den norske idrettsmodellen raser videre etter at 17-årige Jakob Ingebrigtsen ble den tredje broren i friidrettsfamilien som tok EM-gull forrige uke.

Arve Hatløy i Dimna IL er en av trenerne som var med på å utvikle Warholm i barndommen. Han deler det meritterte klubbmedlemmets syn på saken.

– Jeg har jo selv trent ham i mange år, og det som preget hans oppvekst og trening i ungdomsårene var å ha det gøy. Han ville gjøre ting som var gøy. Vi har hele veien lagt opp til et allsidig opplegg blant de yngre, der de får prøve og teste ulike ting, forteller han til VG.

Det står i kontrast til Team Ingebrigtsens opplegg, der de ville ha rangeringer og en spisset tilnærming til trening fra ung alder.

– Jeg vil ikke slakte opplegget til Gjert på noen måte ved å si at det er ubrukelig i norsk sammenheng, men det er klart at det ikke vil passe i alle sammenhenger og i alle miljø. Vi hadde ikke fått frem Karsten på samme måten med det opplegget, sier han.

– Det er ikke plass til alle som verdensmestere eller norgesmestere for den saks skyld. Det viktigste må være å ha det gøy med idretten, understreker Hatløy.

Norges Friidrettsforbund gikk tirsdag ut med en presisering på vegne av Team Ingebrigtsen:

«Med bakgrunn i oppslag i media, der det kan gis inntrykk av at Gjert, Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen ikke støtter de norske barneidrettsbestemmelsene ønsker de fire å presisere at de fullt og helt støtter NIF sine barneidrettsbestemmelser og den norske idrettsmodellen.

De har imidlertid gitt klart uttrykk for sin skepsis i forhold til om vi har gode nok systemer for å ivareta talentenes utvikling fra barneidrett til toppidrett.»

Friidrettsforbundets presisering strider imidlertid mot det Gjert Ingebrigtsen sa til VG under EM i Berlin:

For to år siden ble Dimna-trener Hatløy hedret med European Coaching Award under Det europeiske friidrettsforbundets galla på Madeira. Hans treningsfilosofi handler om at alle skal bli sett.

– Det er det viktigste. Samtidig er det også viktig at folk skal bli trent på sine premisser. Det er en vanskelig balansegang, for man må passe på at ting ikke blir så ensporet at man ikke faller av når man er 13 år gammel.

For Dimna og Hatløys del handler det om langsiktig tenkning.

– Vi er tilhengere av å tenke langsiktig. Det er mange utøvere som ikke er spesielt gode i en alder av 13 år, men som gjennom god trening og langsiktighet blir veldig gode når de er fire-fem år eldre. Det er også Karsten et lite eksempel på, forteller Hatløy.

– Utfordringen, sånn vi ser det, er å se i ung alder hvor man har sitt største talent. Det var en utfordring med tanke på Karstens utvikling. Det kan hende vi går glipp av en del utøvere i en gren hvis man satser konsekvent på en spissing.

– Burde man finne en bedre måte å kombinere spisset trening og gøy trening på?

– Det er vanskelig. Vi har hørt mange som har vært kritiske til Ingebrigtsens opplegg i mange år. Vi har også sett ham få til svært mye bra. Men det har jo vært litt sånn i Idretts-Norge at man ikke skal fokusere altfor mye på resultater og rangering, og det er nok derfor de har blitt litt uglesett, mener Hatløy.