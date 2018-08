Blodig Filip Ingebrigtsen til EM-finale tross fall: - Det skal ikke være mulig

BERLIN/OSLO (VG) Henrik (27), Filip (25) og Jakob Ingebrigtsen (17) er alle klare for EM-finale på 1500 meter - men for én av dem ble det ekstremt dramatisk.

Filip Ingebrigtsen gikk nemlig i bakken omkring halvveis på sitt forsøk fordi noen falt foran ham.

På utrolig vis kom den regjerende europamesteren seg likevel tilbake, og på oppløpet sikret han finaleplassen da han løp inn som nummer tre.









– Jeg tror Filip vant gullmedaljen her. Jeg har aldri sett noen falle og så ta seg videre. Hvordan er det mulig? sier Henrik Ingebrigtsen undrende til NRK, og kaller det for «det verst tenkelige scenarioet» overfor VG.

– Det skal ikke være mulig (å ta seg til finale) med mindre du er så sykt mye bedre enn de andre, og det viser Filip i dag. Han skulle kanskje ha falt to ganger for at de andre skulle ha tatt ham, legger Henrik til.

Selv er hovedpersonen glad for at konkurrentene ikke skrudde på turboen da han tok telling.

– Jeg har litt flaks. Jeg tenkte bare å komme meg kjapt opp igjen. Heldigvis var ikke de andre så smarte at de rykket. De gjør det litt lett for meg, men det er klart: det koster å falle og starte igjen. Men jeg er bedre enn jeg noensinne har vært, og det reddet meg i dag, sier Filip til NRK, viser frem et blodig kutt, og legger til:

– Jeg må sy, jeg. Jeg må stikke til legen.

Ifølge Henrik Ingebrigtsen skal kuttet ikke være alvorlig for Filip, og storebroren mener Filip nå er en enda større favoritt på gullet.

– Han er bedre enn jeg trodde han var, sier Henrik til VG.

Han blir også å finne i finalen, og det samme er lillebror Jakob (17). Henrik var iskald mot slutten og sikret 3. plass på oppløpet, mens Jakob kontrollerte inn til en 2. plass i sitt forsøk.

– Det var et veldig greit løp. Nå er jeg videre til finale, så jeg er godt fornøyd, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Vi løper fortere enn vi noensinne har gjort, konstaterer lillebroren om den norske trioen, og kaller det «helt sykt» med alle tre i finalen.

– Vi innfrir i dag, legger Henrik Ingebrigtsen til, og gir de tre 20 prosent til å kapre alle medaljene i finalen.

– Det er større sjanse for det enn å trille en sekser på terningen, gliser han med matteferdighetene i behold.

Dermed er det bare å benke seg ned foran TV-en fredag klokken 21.50. Da skal det løpes finale på 1500 meter for menn.

PS: Ferdinand Kvan Edman lyktes ikke med å ta seg til finale. I finalen skal tre ganger Ingebrigtsen kjempe mot Chris O’Hare, Charlie Da’Vall, Jake Wightman (alle Storbritannia), Homiyu Tesfaye, Timo Benitz (begge Tyskland), Marcin Lewandowski (Polen), Joao Bussotti Neves Junior (Italia), Simas Bertasius (Litauen) og Ismael Debjani (Belgia).